Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Вы узнаете, какие секреты хранит в себе Высокая Асуанская плотина, и посмотрите на самый большой в мире обелиск. Посетите храмы Ком-Омбо и Филе, а в храм Эдфу отправитесь в конной повозке. Познакомитесь с достопримечательностями Луксора и побываете в гробницах в Долине Царей. А каждый вечер на корабле вас ждут красочные фольклорные шоу и другие развлечения.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$546
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. На борту 5* круизного корабля, в комфортабельных 2-местных каютах.
Питание. Включено трёхразовое питание, начиная с обеда в 1-й день по завтрак в заключительный день.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоу
Встречаемся и отправляемся на Высокую Асуанскую плотину, одну из крупнейших в мире насыпных плотин, спроектированную советскими инженерами. Это грандиозное сооружение контролирует воды Нила и его разливы и поражает масштабами — его даже видно из космоса! Посмотрим на древний незаконченный обелиск из розового гранита, изготовленный во времена правления царицы Хатшепсут и хранящийся в асуанской каменоломне на восточном берегу Нила.
Затем разместимся на борту люксового корабля, где после регистрации вас ждёт обед с видом на главную реку не только Египта, но и всей Африки. Вечером будет подан ужин (шведский стол), после которого вы посмотрите фольклорное шоу с нубийскими музыкальными и танцевальными номерами. На ночь лайнер остановится в Асуане.
Ком-Омбо, остров Филе, ночь в Эдфу
Утром, пока вы будете наслаждаться вкусным завтраком, корабль повезёт нас в направлении города Ком-Омбо. Сойдём на берег и отправимся изучать местные достопримечательности. Посетим одноимённый храм, одна часть которого посвящена богу изобилия, почитавшемуся в образе крокодила, его жене и сыну, а вторая — сокологоловому богу неба и его семье. Вы рассмотрите сохранившиеся барельефные рисунки, окрашенные в несколько цветов.
Затем вернёмся на лайнер и продолжим путь на север. Побываем на острове Филе, где захоронены останки Осириса — бога возрождения. Осмотрим храмовый комплекс с архитектурными сооружениями эпохи Птолемеев. Остановимся в городе Эдфу, где проведём ночь. Вечером вас ждут чаепитие, ужин и красочное представление на корабле.
Храм Эдфу, путь в Луксор
После завтрака посетим в Эдфу храм, посвящённый Гору, богу неба и солнца. Но отправимся туда не пешком, а в конных повозках! Так же вернёмся на корабль — вам точно будет, что вспомнить! Затем наше судно продолжит движение в направлении Луксора, а вы насладитесь обедом и чаепитием. Вечером снова будут организованы развлечения на борту.
Сегодня также будет возможность побывать на факультативной экскурсии в Карнакском храме, где вас ждёт звуковое и световое шоу (за доплату). Ночь в Луксоре.
Завершение круиза, знакомство с достопримечательностями Луксора
Позавтракав, покинем лайнер и отправимся на экскурсию по западному берегу Луксора. Побываем в Долине Царей, где в течение полумиллиона лет египтяне хоронили своих фараонов. Здесь до сих пор ведутся археологические раскопки, и учёные находят новые гробницы. Сейчас открыто уже более 50 гробниц — вы сможете побывать внутри трёх из них.
Заглянем в высеченный в скале храм царицы Хатшепсут и осмотрим знаменитые Колоссы Мемнона — две огромные каменные статуи, которым более 3000 лет. Затем переедем на восточный берег Луксора. Посетим храмовый комплекс Карнака, посвящённый богу солнца и связанным с ним божествам, и Луксорский храм, который также был построен в честь Амон-Ра.
После окончания экскурсии отвезём вас в аэропорт Луксора/на железнодорожный вокзал или в любой отель города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на корабле
- 3-разовое питание
- Все экскурсии и трансферы по программе
- Трансфер от аэропорта или вашего отеля в Асуане до места начала круиза
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Асуана и обратно из Луксора
- Входные билеты на экскурсионные объекты