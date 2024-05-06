Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Авторский тур в Асуане

Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера

Приглашаем погрузиться в историю Древнего Египта и полюбоваться пейзажами главной реки страны в окружении чарующей пустыни.

Вы узнаете, какие секреты хранит в себе Высокая Асуанская плотина, и посмотрите на самый большой в мире обелиск. Посетите храмы Ком-Омбо и Филе, а в храм Эдфу отправитесь в конной повозке. Познакомитесь с достопримечательностями Луксора и побываете в гробницах в Долине Царей. А каждый вечер на корабле вас ждут красочные фольклорные шоу и другие развлечения.
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$546
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. На борту 5* круизного корабля, в комфортабельных 2-местных каютах.

Питание. Включено трёхразовое питание, начиная с обеда в 1-й день по завтрак в заключительный день.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоу

Встречаемся и отправляемся на Высокую Асуанскую плотину, одну из крупнейших в мире насыпных плотин, спроектированную советскими инженерами. Это грандиозное сооружение контролирует воды Нила и его разливы и поражает масштабами — его даже видно из космоса! Посмотрим на древний незаконченный обелиск из розового гранита, изготовленный во времена правления царицы Хатшепсут и хранящийся в асуанской каменоломне на восточном берегу Нила.

Затем разместимся на борту люксового корабля, где после регистрации вас ждёт обед с видом на главную реку не только Египта, но и всей Африки. Вечером будет подан ужин (шведский стол), после которого вы посмотрите фольклорное шоу с нубийскими музыкальными и танцевальными номерами. На ночь лайнер остановится в Асуане.

Обзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоуОбзорная экскурсия по Асуану, начало круиза и фольклорное шоу
2 день

Ком-Омбо, остров Филе, ночь в Эдфу

Утром, пока вы будете наслаждаться вкусным завтраком, корабль повезёт нас в направлении города Ком-Омбо. Сойдём на берег и отправимся изучать местные достопримечательности. Посетим одноимённый храм, одна часть которого посвящена богу изобилия, почитавшемуся в образе крокодила, его жене и сыну, а вторая — сокологоловому богу неба и его семье. Вы рассмотрите сохранившиеся барельефные рисунки, окрашенные в несколько цветов.

Затем вернёмся на лайнер и продолжим путь на север. Побываем на острове Филе, где захоронены останки Осириса — бога возрождения. Осмотрим храмовый комплекс с архитектурными сооружениями эпохи Птолемеев. Остановимся в городе Эдфу, где проведём ночь. Вечером вас ждут чаепитие, ужин и красочное представление на корабле.

Ком-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в ЭдфуКом-Омбо, остров Филе, ночь в Эдфу
3 день

Храм Эдфу, путь в Луксор

После завтрака посетим в Эдфу храм, посвящённый Гору, богу неба и солнца. Но отправимся туда не пешком, а в конных повозках! Так же вернёмся на корабль — вам точно будет, что вспомнить! Затем наше судно продолжит движение в направлении Луксора, а вы насладитесь обедом и чаепитием. Вечером снова будут организованы развлечения на борту.

Сегодня также будет возможность побывать на факультативной экскурсии в Карнакском храме, где вас ждёт звуковое и световое шоу (за доплату). Ночь в Луксоре.

Храм Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в ЛуксорХрам Эдфу, путь в Луксор
4 день

Завершение круиза, знакомство с достопримечательностями Луксора

Позавтракав, покинем лайнер и отправимся на экскурсию по западному берегу Луксора. Побываем в Долине Царей, где в течение полумиллиона лет египтяне хоронили своих фараонов. Здесь до сих пор ведутся археологические раскопки, и учёные находят новые гробницы. Сейчас открыто уже более 50 гробниц — вы сможете побывать внутри трёх из них.

Заглянем в высеченный в скале храм царицы Хатшепсут и осмотрим знаменитые Колоссы Мемнона — две огромные каменные статуи, которым более 3000 лет. Затем переедем на восточный берег Луксора. Посетим храмовый комплекс Карнака, посвящённый богу солнца и связанным с ним божествам, и Луксорский храм, который также был построен в честь Амон-Ра.

После окончания экскурсии отвезём вас в аэропорт Луксора/на железнодорожный вокзал или в любой отель города.

Завершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями ЛуксораЗавершение круиза, знакомство с достопримечательностями Луксора

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на корабле
  • 3-разовое питание
  • Все экскурсии и трансферы по программе
  • Трансфер от аэропорта или вашего отеля в Асуане до места начала круиза
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Асуана и обратно из Луксора
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
Завершение: Луксор, аэропорт/ж. - д. вокзал/ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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