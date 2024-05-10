С собой рекомендуем взять наличные деньги.

Проживание. В 2-местных каютах 5-звёздочного круизного лайнера«Champollion 2». Дети до 11 лет включительно подселяются в номера к родственникам/сопровождающим на дополнительные места. Каждый номер оснащён своей ванной комнатой, телевизором, мини-баром, кондиционером, феном. Выдаются полотенца и тапочки. На выбор — двуспальная кровать или две односпальные. Корабль вмещает максимально 300 человек (150 кают), но такое количество людей бывает крайне редко. Чаще — не более 150 человек. На верхней палубе находится большая зона отдыха с бассейном, джакузи, лежаками и столами. Внутри оборудовано ещё несколько зон отдыха, есть ресторан, бар, библиотека.

Питание. Включено 3-разовое питание в ресторане отеля (шведский стол). Любые напитки оплачиваются дополнительно.

Дети. С любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. С 6 до 11 лет включительно — оплата 60% от стоимости взрослого билета. С 12 лет включительно — полная оплата с размещением на основном месте.