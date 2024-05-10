Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Авторский тур в Асуане

Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна

С комфортом и уровнем 5-звёздочного отеля вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями Древнего Египта. На лайнере пройдём по Нилу от Асуана до Луксора с остановками у храмов.

Вы погрузитесь во времена государства, овеянные загадками и легендами, со своими традициями и особенностями в строительстве святилищ.

Рассмотрите исторические сценки на стенах храмов с участием значимых персон и побываете в некрополе правителей.

В стоимость уже включены ежедневные экскурсии, 3-разовое питание в ресторане корабля и вечерние шоу-программы.
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$630
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой рекомендуем взять наличные деньги.

Проживание. В 2-местных каютах 5-звёздочного круизного лайнера«Champollion 2». Дети до 11 лет включительно подселяются в номера к родственникам/сопровождающим на дополнительные места. Каждый номер оснащён своей ванной комнатой, телевизором, мини-баром, кондиционером, феном. Выдаются полотенца и тапочки. На выбор — двуспальная кровать или две односпальные. Корабль вмещает максимально 300 человек (150 кают), но такое количество людей бывает крайне редко. Чаще — не более 150 человек. На верхней палубе находится большая зона отдыха с бассейном, джакузи, лежаками и столами. Внутри оборудовано ещё несколько зон отдыха, есть ресторан, бар, библиотека.

Питание. Включено 3-разовое питание в ресторане отеля (шведский стол). Любые напитки оплачиваются дополнительно.

Дети. С любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. С 6 до 11 лет включительно — оплата 60% от стоимости взрослого билета. С 12 лет включительно — полная оплата с размещением на основном месте.

Программа тура по дням

1 день

Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе

Встретим вас в Асуане (аэропорт или ж. -д. вокзал) и отвезём на корабль. Необходимо прибыть до 11:30, так как в 12:00 уже начинается заселение в каюты.

После обеда (12:30-13:30) на корабле вы отправитесь на экскурсию к Асуанской плотине, которая контролирует разлив Нила, и храму на острове Филе, где, по одной из легенд, был погребён бог загробного мира Осирис. На корабль вернётесь к 19:30. Через полчаса будет открыт ресторан для ужина.

В свободное время вам предоставлены услуги и инфраструктура лайнера: бассейн, джакузи, бар, терраса на верхней палубе, внутренние зоны отдыха.

Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе
2 день

Ком-Омбо и шоу-программа

07:00-08:00 — завтрак.

До обеда желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Нубийскую деревню. Для остальных — свободное время до обеда на корабле. Аутентичная деревня находится в Асуане, там вы сможете увидеть традиционные дома из глины и камня, посетите ремесленные мастерские.

Во второй половине дня с 13:30 вы отправитесь в храм Ком-Омбо, который посвящён двум враждующим богам — Гору и Себеку. Здесь интересно рассматривать на стенах различные сцены с участием богов, погружаясь в историю, и древний календарь. До 18:00 — возвращение на корабль.

19:30-20:30 — ужин. Не спешите расходиться, сегодня вас ждёт вечерняя шоу-программа.

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3 день

Эдфу, Луксорский и Карнакский храмы

Рано утром (06:00) посетим храм Эдфу, посвящённый богу Гору. Это второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского, который вы тоже увидите сегодня, но немного позже. По легенде, святилище построено на месте, где Гор отомстил Сету за смерть своего отца Осириса.

07:30-08:30 — завтрак.
12:00-13:00 — обед.

Весь день будем наслаждаться видом на берега Нила и услугами лайнера. К вечеру причалим к Луксору, в 17:00 сойдём на священную землю и отправимся изучать храмы — Луксорский и Карнакский. Памятники охраняются ЮНЕСКО и играют важную роль в истории Древнего Египта. Два храма соединяет аллея из 365 сфинксов, к сожалению, не полностью сохранившаяся до наших дней. Храмовый ансамбль посвящён богу Амону-Ра, его супруге Мут и их сыну Хонсу.

19:30-20:30 — ужин. И далее вечерняя шоу-программа.

Эдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмы
4 день

Долина царей

07:00-08:00 — завтрак. После чего выселение с корабля.

Но программа на этом не заканчивается. Сегодня вы посетите Долину царей, где осмотрите храм Хатшепсут. Место представляет собой некрополь, который стал последним пристанищем для многих древнеегипетских правителей. Захоронения велись с 16 по 11 века до нашей эры. Храм Хатшепсут возведён прямо в скале в 15 веке до нашей эры.

После экскурсии проводим вас в место по договорённости в Луксоре.

Долина царейДолина царейДолина царейДолина царей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на/с корабля
  • Проживание в каюте на 5-звёздочном лайнере
  • 3-разовое питание (шведский стол, кроме напитков)
  • Посещение Асуанской плотины, храма на острове Филе, храмов Ком-Омбо, Эдфу, Луксорского, Карнакского и Хатшепсут, Долины царей
  • 2 вечерние шоу-программы на корабле
  • Пользование бассейном, джакузи, зонами отдыха на корабле, библиотекой
  • Круглосуточная стойка регистрации на корабле и поддержка персонала
Что не входит в цену
  • Билеты до Асуана и из Луксора
  • Все напитки (включая воду)
  • Дополнительные экскурсии (Нубийская деревня, храм Абу-Симбел)
  • Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/на ж. - д. вокзале/автостанции
Завершение: г. Луксор, проводим до любого места в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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