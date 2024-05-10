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10%
Авторский тур
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
700$630 за человека
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30%
Авторский тур
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
780$546 за человека
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20%
Авторский тур
4 дня
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
3 мая
6 мая
8 мая
10 мая
700€560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану
Самые популярные туры в Асуане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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