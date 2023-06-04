Круиз на батискафе Royal Seascope

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Подарите себе круиз на батискафе, где вас ждет необычный подводный мир, разнообразие и невероятные цвета тропического Красного моря и огромные панорамные окна смотровых площадок.
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Полюбуйтесь на подводную страну чудес.
  • Устремитесь в море, покидая пристань, и отправьтесь в круиз, длительностью 15 минут, к одному из лучших коралловых рифов поблизости от побережья Шарма.
  • После прибытия переместитесь на кондиционированную подводную смотровую площадку с огромными стеклянными стенами, где вас ждет невероятное зрелище подводного мира. В течение примерно 45 минут вы будете наслаждаться удивительными панорамными окнами, не выходя из удобного кресла, и полностью погружаясь в красоту подводного мира.
  • А по возвращении к пристани вы сможете ощутить удовлетворение от этого захватывающего приключения, наполненного невероятными впечатлениями и незабываемыми моментами под водой.

Важная информация:

  • Инструктор: Английский язык.
  • Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем.

Ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Безалкогольный напиток
  • Фотосессия (по желанию)
Что не входит
  • Трансфер
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Dahab, public beach, Egypt
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Инструктор: Английский язык
  • Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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