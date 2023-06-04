Подарите себе круиз на батискафе, где вас ждет необычный подводный мир, разнообразие и невероятные цвета тропического Красного моря и огромные панорамные окна смотровых площадок.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Полюбуйтесь на подводную страну чудес.
- Устремитесь в море, покидая пристань, и отправьтесь в круиз, длительностью 15 минут, к одному из лучших коралловых рифов поблизости от побережья Шарма.
- После прибытия переместитесь на кондиционированную подводную смотровую площадку с огромными стеклянными стенами, где вас ждет невероятное зрелище подводного мира. В течение примерно 45 минут вы будете наслаждаться удивительными панорамными окнами, не выходя из удобного кресла, и полностью погружаясь в красоту подводного мира.
- А по возвращении к пристани вы сможете ощутить удовлетворение от этого захватывающего приключения, наполненного невероятными впечатлениями и незабываемыми моментами под водой.
Важная информация:
- Инструктор: Английский язык.
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем.
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Безалкогольный напиток
- Фотосессия (по желанию)
- Что не входит
- Трансфер
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Dahab, public beach, Egypt
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Инструктор: Английский язык
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании