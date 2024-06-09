1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Погружение на батискафе в Дахабе: встреча с подводным миром
Забудьте о снаряжении для дайвинга, выберите удобное погружение на батискафе, чтобы насладиться красотами Красного моря
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$47 за человека
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
«Те, кто впервые встанут на доску с парусом, через 1-2 урока уже смогут кататься самостоятельно»
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
€65 за человека
Групповая
9 часов
Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед
Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ
«Во время морской прогулки мы сделаем 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором и увидим 3 разных рифа с фантастически красивыми подводными пещерами, коралловыми садами, экзотическими рыбками и морскими черепахами»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
9 часов
К острову Тиран на белоснежной яхте
«Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран"»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
8 часов
Сноркелинг в Голубой лагуне и Рас-Абу-Галум: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир подводного разнообразия Голубой дыры и насладитесь спокойствием Рас-Абу-Галум. Это идеальный выбор для любителей природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
«Что вас ожидает: Коралловые рифы и морские чудеса Красного моря Шеф-повара VIP-круиза соблюдают самые высокие стандарты гигиены на борту и всегда используют лучшие свежие ингредиенты для наших меню: супы, салаты, курицу и египетскую кофту»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Круиз
1.5 часа
Подводное путешествие на батискафе Royal Seascope в Дахабе
Погрузитесь в волшебный мир под водой с круизом на батискафе Royal Seascope. Уникальный шанс увидеть коралловые рифы изнутри
Начало: Dahab, public beach, Egypt
«Полюбуйтесь на подводную страну чудес Устремитесь в море, покидая пристань, и отправьтесь в круиз, длительностью 15 минут, к одному из лучших коралловых рифов поблизости от побережья Шарма»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Дахабе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 35 до 95. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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