1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
€28 за человека
Групповая
3 часа
Погружение на батискафе в Дахабе: встреча с подводным миром
Забудьте о снаряжении для дайвинга, выберите удобное погружение на батискафе, чтобы насладиться красотами Красного моря
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$47 за человека
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: уникальное путешествие по дикой бедуинской земле
Погрузитесь в мир древних тайн и красочных ландшафтов Синайского полуострова, наслаждаясь аутентичным обедом в компании бедуинов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения: эксклюзив в Дахабе
Погрузитесь в духовное и приключенческое путешествие по Синайскому полуострову с экспертными гидами
Начало: У вашего отеля в Дахабе
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €250 за всё до 10 чел.
Групповая
20 часов
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Путешествие в Петру с переправой на пароме из Дахаба. Узнайте историю древнего города и насладитесь его уникальной архитектурой
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$315 за человека
Групповая
3 часа
Мото сафари на квадроциклах в Дахабе: встреча с бедуинами и природой
Погрузитесь в атмосферу бескрайних песков и встречи с бедуинами, управляя квадроциклом по пустыне Синая
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$28 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 приключений на Синае: от треккинга до снорклинга
Погрузитесь в мир приключений на Синае: от восхитительного треккинга до захватывающего снорклинга среди кораллов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$59 за человека
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1: каньон, верблюды, снорклинг, обед - активный отдых на природе
Погрузитесь в приключение с экскурсией Дахаб 4 в 1: от каньона Towailat до волшебных Трех бассейнов, завершая днем верхом на верблюдах
Расписание: Ежедневно в 07:30
$34 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия: Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины в Дахабе
Встретьте восход на священной горе Моисея и исследуйте древний монастырь св. Екатерины. Погрузитесь в атмосферу святости и красоты
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$52 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Дахаба
Погрузитесь в мир подводного разнообразия и природных красот на экскурсии в Рас-Мохаммед. Вас ждут незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 08:30
$85 за человека
Групповая
9 часов
Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед
Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
10 часов
Семь чудес Синая в Дахабе: уникальное сафари 7 в 1 для всей семьи
Вас ждет приключение жизни: сафари по пустыне, верблюды, каньон и купание в бассейнах. Подарите себе и близким незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 07:30
$55 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм
Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом
Расписание: Среда в 04:00
$326 за человека
Групповая
8.5 часов
Джип Сафари Цвета Синая и снорклинг в Голубой дыре, Дахаб
Погрузитесь в красоты Синайского полуострова: от захватывающего джип сафари до волшебного снорклинга в Голубой дыре
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$69 за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия в Дельфинарий Дахаб: радость и веселье для всей семьи
Подарите себе и близким радость общения с дельфинами! Эта экскурсия в дельфинарий Дахаба запомнится надолго
Расписание: Ежедневно в 14:00
$88 за человека
Групповая
3 часа
Плавание с дельфинами в Дахабе: встреча мечты для всей семьи
Встреча с дельфинами в Дахабе - это не просто экскурсия, это шанс наладить уникальную связь с удивительными существами
Расписание: Ежедневно в 09:00
$141 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (30 минут) в Дахабе
Зарядитесь положительными эмоциями, плавая с дельфинами в живописном Дахабе. Это приключение оставит воспоминания на всю жизнь
Расписание: Ежедневно в 09:00
$172 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Круиз
1.5 часа
Подводное путешествие на батискафе Royal Seascope в Дахабе
Погрузитесь в волшебный мир под водой с круизом на батискафе Royal Seascope. Уникальный шанс увидеть коралловые рифы изнутри
Начало: Dahab, public beach, Egypt
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$35 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
11 июня в 03:00
12 июня в 03:00
€240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Можно с детьми»
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