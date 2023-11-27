читать дальше 8-летний ребенок. Гид-проводник отработал на все 100%. Очень красивый рассвет на вершине. Одевайтесь тепло и берите с собой термос с горячими напитками.

Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже