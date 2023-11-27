1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
€28 за человека
Групповая
3 часа
Погружение на батискафе в Дахабе: встреча с подводным миром
Забудьте о снаряжении для дайвинга, выберите удобное погружение на батискафе, чтобы насладиться красотами Красного моря
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$47 за человека
Групповая
8 часов
Сноркелинг в Голубой лагуне и Рас-Абу-Галум: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир подводного разнообразия Голубой дыры и насладитесь спокойствием Рас-Абу-Галум. Это идеальный выбор для любителей природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
5 часов
Снорклинг в Три бассейна Дахаба: незабываемое погружение и обед
Погрузитесь в мир подводной красоты Дахаба с гидом. Три бассейна ждут вас с кораллами, рыбами и обедом с видом на океан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$29 за человека
Круиз
1.5 часа
Подводное путешествие на батискафе Royal Seascope в Дахабе
Погрузитесь в волшебный мир под водой с круизом на батискафе Royal Seascope. Уникальный шанс увидеть коралловые рифы изнутри
Начало: Dahab, public beach, Egypt
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$35 за человека
Групповая
20 часов
Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом
Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
$250 за человека
Групповая
15 часов
Восхождение на Гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины
Путешествие на вершину Горы Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины: встреча рассвета и духовное обновление
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
$25 за человека
Групповая
20 часов
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Путешествие из Дахаба в Израиль: Мертвое море, Иерусалим и Вифлеем. Незабываемые впечатления и духовные открытия ждут вас
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$165 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
11 июня в 03:00
12 июня в 03:00
€240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Групповые»
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