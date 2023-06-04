VIP-круиз предлагает вам возможность исследовать необыкновенные пейзажи побережья Красного моря, наслаждаясь многочисленными преимуществами, входящими в это небольшое путешествие.
Ближайшие даты:
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Коралловые рифы и морские чудеса Красного моря.
- Шеф-повара VIP-круиза соблюдают самые высокие стандарты гигиены на борту и всегда используют лучшие свежие ингредиенты для наших меню: супы, салаты, курицу и египетскую кофту; сочные свежеприготовленные креветки и запеченная в духовке рыба.
- Две или три остановки «в зависимости от погодных условий» в одних из лучших мест для снорклинга в Красном море, где можно увидеть самые лучшие из потрясающих коралловых рифов и морских обитателей, кишащих прямо под поверхностью. Наши опытные инструктора по сноркелингу всегда будут сопровождать вас, обеспечивая как вашу безопасность, так и максимальное удовольствие.
Важная информация:
- Инструктор: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, свое полотенце и солнцезащитный крем, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
Ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Шведский стол (обед)
- Безалкогольные напитки
- Спасательный жилет
- Руководство по сноркелингу
- Фотосессия (по желанию)
- Обед
- Что не входит
- Снаряжение для подводного плавания — 4 доллара за 1
- Место начала и завершения?
- South Sinai Governorate 8771301, Egypt
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Инструктор: Русский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, свое полотенце и солнцезащитный крем, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
- Подходит для людей на инвалидных креслах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба
Групповые
Можно с детьми
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Сноркелинг
Похожие туры из Дахаба
Индивидуальная
9 часов
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Отправиться навстречу дюнам, радужным скалам и древней истории мира
в Дахабе или трансфер из Шарма
6 июня
8 июня
13 июня
15 июня
€520 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Открыть многообразие текстур, красок и историй пустыни с русским гидом-краеведом
у вашего отеля
Завтра
5 июня
7 июня
9 июня
€550 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Завтра
5 июня
6 июня
7 июня
$55 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании