Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»

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VIP-круиз предлагает вам возможность исследовать необыкновенные пейзажи побережья Красного моря, наслаждаясь многочисленными преимуществами, входящими в это небольшое путешествие.
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Коралловые рифы и морские чудеса Красного моря.
  • Шеф-повара VIP-круиза соблюдают самые высокие стандарты гигиены на борту и всегда используют лучшие свежие ингредиенты для наших меню: супы, салаты, курицу и египетскую кофту; сочные свежеприготовленные креветки и запеченная в духовке рыба.
  • Две или три остановки «в зависимости от погодных условий» в одних из лучших мест для снорклинга в Красном море, где можно увидеть самые лучшие из потрясающих коралловых рифов и морских обитателей, кишащих прямо под поверхностью. Наши опытные инструктора по сноркелингу всегда будут сопровождать вас, обеспечивая как вашу безопасность, так и максимальное удовольствие.

Важная информация:

  • Инструктор: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, свое полотенце и солнцезащитный крем, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.

Ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шведский стол (обед)
  • Безалкогольные напитки
  • Спасательный жилет
  • Руководство по сноркелингу
  • Фотосессия (по желанию)
  • Обед
Что не входит
  • Снаряжение для подводного плавания — 4 доллара за 1
Место начала и завершения?
South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Инструктор: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, свое полотенце и солнцезащитный крем, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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