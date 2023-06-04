Наслаждайтесь подводным плаванием в Голубой дыре — одна из 5 самых великолепных Голубых дыр в мире. Прокатитесь на верблюде и квадроцикле по дюнам пустыни Дахаб. Сделайте незабываемые фотографии в Голубой дыре, исследуя морскую жизнь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Подводное плавание и приключения в пустыне.
- Начните свой день с трансфера из вашего отеля в Дахабе. Вы отправитесь на сафари в Дахаб, который многим кажется Раем на Земле. Кроме того, вы откроете для себя изысканность маленького каньона, прогуляетесь по невероятным узким проходам и сделаете фотографии, чтобы задокументировать впечатления.
- Затем насладитесь поездкой на верблюдах и квадроциклах. Отправляйтесь на подводное плавание в Голубой дыре, чтобы увидеть красочные кораллы и рыб; это самое замечательное место для подводного плавания. Знаменитая Голубая дыра в Египте входит в пятерку самых известных и впечатляющих голубых дыр в мире. Не упустите шанс получить этот ценный опыт, насладитесь подводным плаванием над потрясающим рифом и пообедайте в местном элегантном бедуинском ресторане напротив Голубой дыры.
Важная информация:
- Гид: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа.
- Не подходит беременным женщинам.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Гид
- Маленький каньон
- Поездка на верблюде
- Плата за национальный парк Голубая дыра
- Обед
- Что не входит
- Напитки
- Снаряжение для подводного плавания
- Шарфы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид: Русский язык
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа
- Не подходит беременным женщинам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
Природа и пейзажи
Водные развлечения
Сафари
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