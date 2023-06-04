Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед

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Наслаждайтесь подводным плаванием в Голубой дыре — одна из 5 самых великолепных Голубых дыр в мире. Прокатитесь на верблюде и квадроцикле по дюнам пустыни Дахаб. Сделайте незабываемые фотографии в Голубой дыре, исследуя морскую жизнь.
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Сафари по пустыне и поездка в Голубую дыру + обед
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Подводное плавание и приключения в пустыне.
  • Начните свой день с трансфера из вашего отеля в Дахабе. Вы отправитесь на сафари в Дахаб, который многим кажется Раем на Земле. Кроме того, вы откроете для себя изысканность маленького каньона, прогуляетесь по невероятным узким проходам и сделаете фотографии, чтобы задокументировать впечатления.
  • Затем насладитесь поездкой на верблюдах и квадроциклах. Отправляйтесь на подводное плавание в Голубой дыре, чтобы увидеть красочные кораллы и рыб; это самое замечательное место для подводного плавания. Знаменитая Голубая дыра в Египте входит в пятерку самых известных и впечатляющих голубых дыр в мире. Не упустите шанс получить этот ценный опыт, насладитесь подводным плаванием над потрясающим рифом и пообедайте в местном элегантном бедуинском ресторане напротив Голубой дыры.

Важная информация:

  • Гид: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа.
  • Не подходит беременным женщинам.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
  • Маленький каньон
  • Поездка на верблюде
  • Плата за национальный парк Голубая дыра
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
  • Снаряжение для подводного плавания
  • Шарфы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа
  • Не подходит беременным женщинам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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