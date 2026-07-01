Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
$470 за всё до 3 чел.
Групповая
Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
Начало: Бензозаправка Тейк5 на въезде в Дахаб
«Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе»
4 июл в 03:00
6 июл в 03:00
$310 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху из Дахаба
Начало: Ваш отель в Дахабе
«Вас заберут из отеля в Дахабе, а по окончании отвезут обратно»
Расписание: По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
$230 за всё до 10 чел.
Групповая
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
«Всего в 120 километрах от Дахаба находится уникальный Израиль»
Расписание: В указанные дни в 23:30
Завтра в 23:00
6 июл в 23:00
$243 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Подводная пещера Голубая дыра»
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