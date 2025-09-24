Мои заказы

Выездные туры из Дахаба

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Дахабе, цены от $136. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Автобусная экскурсия в Каир
На автобусе
1 день
Автобусная экскурсия в Каир
Расписание: Ежедневно в 00:01
$136 за человека
Каир и Александрия (2 дня)
2 дня
Групповой тур в Каир и Александрию из Дахаба: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древнего и современного Египта с нашей двухдневной экскурсией. Увлекательное путешествие ждет вас
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$270 за человека
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
На автобусе
1 день 4 часа
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: По средам в 01:00
24 сен в 01:00
1 окт в 01:00
$400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Дахабе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия в Каир
  2. Каир и Александрия (2 дня)
  3. Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Сколько стоит тур в Дахабе в сентябре 2025
Сейчас в Дахабе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 136 до 400.
Туры по окрестностям Дахаба и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь