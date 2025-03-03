Эта занимательная однодневная экскурсия предлагает вам возможность познакомиться со всеми главными достопримечательностями Иерусалима и Вифлеема, а также погрузиться в исцеляющие воды Мертвого моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:00
Описание тураЧто вас ожидает: Откройте магию Святой земли и Мёртвого моря за один день Ваше приключение включает в себя омовения в реке Иордан, где вы сможете ощутить особую священную атмосферу и почувствовать себя частью древней истории. Также вы отправитесь в Вифлеем, где осмотрите Храм Рождества Христова, место, где, согласно традиции, родился Иисус Христос. Кроме этого ваш путь приведет вас в сердце Иерусалима, где вы посетите Храм Гроба Господня, важное место для христианской религии. Вы также сможете ощутить духовную силу Стены плача, священного места и молитвенной стены. Но это еще не все! Вас ждет уникальная возможность испытать невероятное плавание в Мертвом море. Остановка, специально предусмотренная для купания, позволит вам насладиться уникальными свойствами этих вод, богатых минералами, которые оказывают благотворное воздействие на ваше тело и душу. Не упустите возможность сделать этот день в Израиле незабываемым, ведь вы сможете посетить все главные достопримечательности, которые предлагает Святая земля, и при этом насладиться отдыхом в Дахабе. Погрузитесь в духовность и красоту этого удивительного места вместе с нами! Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта.
- Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$139.50
|Ребенок (3-11)
|$139.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Иордан
- Храм Рождества Христова
- Храм Гроба Господня
- Стена плача
- Мертвое море
Что включено
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
- Пограничные сборы
- Обед
- Входные билеты
- Групповая виза в Израиль (для граждан РФ, Белоруссии, Грузии)
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда
- Рубашка для омовения в реке Иордан
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно в отель и возвращаем 75$.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Завершение: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 02-00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.