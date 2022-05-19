Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта

Приглашаю вас в двухдневное путешествие в древний город Асуан на берегу Нила

Приглашаю вас в двухдневное путешествие в древний город Асуан на берегу Нила.

Этот небольшой городок известен благодаря впечатляющей плотине, которая сдерживает полноводную, самую длинную в мире реку.

На второй день мы отправимся к границе с Суданом, чтобы посетить храмовый комплекс Абу-Симбел.

Здесь вы увидите одно из сокровищ древнеегипетской архитектуры, высеченное в скале во времена Рамсеса II и сохранившееся до наших дней.
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта

Что вас ожидает 🤩

  • Храмы острова Филе
  • Асуанская плотина
  • Абу-Симбел
С самого раннего утра из Хургады вы отправитесь в Асуан — в этот живописный город, расположенный на восточном берегу Нила. Дорога займёт около 6 часов. В Асуане как и в Абу-Симбеле вас будет сопровождать русскоговорящий гид. В этом красивом городе в первый день вы увидите Асуанскую плотину и Лотос, а на следующий день — Абу Симбел.

День 1: город Асуан

В первый день нашего путешествия вы совершите визит в небольшой город Асуан. Асуанская плотина — крупнейшая гидротехническая система сооружений на реке Нил в Египте около города Асуана. Без водохранилища Нил выходил из берегов каждый год в летние месяца. Задача этого водного проекта заключалась в предотвращении наводнений, чтобы обеспечить Египет электричеством и создать сеть оросительных каналов для сельского хозяйства. Впервые в истории Египта разливы Нила были взяты под контроль. Плотина создала огромный водный резервуар. Это одно из самых больших искусственных озёр в мире. Высотную плотину, возведённую с помощью советских специалистов, считают одним из главных сооружений ХХ века. Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанской плотины состоялось 15 января 1971 года.
На левом берегу реки, у западного основания плотины, воздвигнут монумент советско-арабской дружбы. Пять лепестков лотоса взметнулись ввысь на 75 метров. Монумент сооружён по проекту архитекторов П. Павлова и Ю. Омельченко, эскизы выполнял скульптор Эрнст Неизвестный. На центральном пилоне выбиты слова Президента Насера. Со смотровой площадки видны и Асуан, и плотина, и водохранилище.
После осмотра достопримечательностей в Асуан — вас разместят в гостинице (3*). Так же вечером у вас будет свободное время и если вы не очень устанете, то сможете самостоятельно походить по городу.

День 2: Храмовый комплекс Абу-Симбел

Около трёх часов утра из гостиницы вы отправляетесь в Абу-Симбел, дорога до которого займёт приблизительно 3,5 часа в одну сторону (только в сопровождении полицейского конвоя) вы поедете осматривать самую красивую достопримечательность Египта — Абу-Симбел.
«Пещерный храм Абу-Симбел — бессмертный памятник героя. Воистину был горд и смел, кто в скалах вырубил такое… ».
Абу-Симбел находится в Нубии, в 280 км южнее Асуана. Это скала на западном берегу Нила, в которой высечены два знаменитых храма. Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь царя Рамсеса II, другой, малый, — в честь его первой жены, царицы Нефертари.
В первом из них изображен царь. У входа в храм, по бокам, высечены в скале четыре колоссальных изображения сидящего царя, высотой около 20 м. Эти статуи играют роль поддерживающих фасад колонн. Руки фараона лежат на коленях; голова увенчана двойной короной правителя Верхнего и Нижнего Египта. Вторая статуя разрушена, голова её лежит на земле.
Во время строительства Асуанской плотины было рассчитано, что озеро Насер уничтожит храмовый комплекс (вода зальёт его полностью). В 1963 году утверждается проект переноса всей скалы с храмовым комплексом выше озера Насер. В апреле 1964 года начинается крупномасштабная операция по переносу храмов Абу-Симбела выше уровня вод озера Насер. Работы были закончены 22 сентября 1968 года.
Как и три тысячи лет назад, солнечные лучи пронзают пространство храма и освещают статуи Рамсеса II, Амона — Ра и Хармахиса. Бог мрака Птах, как всегда, остается в темноте. 2 раза в год — 22 февраля и 22 октября — в 6 часов утра первый луч Солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 метров, по 6 минут луч задерживается на статуях Амона и Ра и 12 минут ярко освещает Рамсеса II. Ежегодно в эти дни жители Абу-Симбела устраивают для туристов праздники с музыкой, песнями, танцами.
После просмотра храмового комплекса в Абу-Симбеле, вы возвращаетесь в Хургаду. Обратная дорога займёт у вас около 8,5 часов.

Важная информация

Туристы, отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Туристы
  • Отдыхающие в отелях Сахл-Хашиш оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны. До 4-х человек — за всех 20 $
  • 5 человек и более — за всех 30 $
Место начала и завершения?
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Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
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Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
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