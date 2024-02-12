Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта. Нашей целью станет город Луксор. Здесь когда-то располагалась столица Древнего Египта — Фивы. Вы узнаете все о жизни фараонов и разгадаете тайны загробной жизни.
За два дня вы увидите все главные достопримечательности — Карнакский храм, Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут и гробницу Тутанхамона.
За два дня вы увидите все главные достопримечательности — Карнакский храм, Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут и гробницу Тутанхамона.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Долина Нила
- Луксор
- Город живых
- Карнакский храм
- Банановый остров
- Город мёртвых
- Колоссы Мемнона
- Храм царицы Хатшепсут
- Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
- Луксорский храм
- Долина царей
- Заупокойный Храм Рамсеса III Хабу
Описание тура
День 1 Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город живых» который находится на восточном берегу Нила. «Город живых» В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории. «Город мёртвых» После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке по Нилу на западный берег в «Город мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью. В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м. и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила. Далее на автобусе мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов. Дейр-эль-Бахри После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница! День 2 Луксорский храм После завтрака в отеле, вы отправляетесь в Луксорский храм, второй самый знаменитый храм Луксора. Его огромные колонны Аменготепа III, величественные скульптуры и обелиски Рамзеса II и известная аллея сфинксов, длинною в 3 км, ведущая в Карнакский храм, по сей день оставляет неизгладимое впечатление. После экскурсии по храму и вкусного обеда в ресторане, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку по реке Нил, с посещением Бананового острова. Гробница Тутанхамона (входной билет оплачивается отдельно) и Мединет Хабу Затем вы посещаете Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов нового царства. В Долине Царей находятся 62 гробницы и это самые богатые захоронения в мире. Здесь погребены Великие фараоны Египта. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов. Главная достопримечательность Долины Царей — это гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. После этого, вы отправляетесь в заупокойный храм Рамсеса III Хабу, который считается одним из самых красивых храмов Египта. После наша экскурсия заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели. Важная информация Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь. Организационные моменты • Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.
Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе.
по субботам в 5:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$175
|Детский (до 11)
|$90
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Нила
- Луксор
- Город живых
- Карнакский храм
- Банановый остров
- Город мёртвых
- Колоссы Мемнона
- Храм царицы Хатшепсут
- Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
- Луксорский храм
- Долина царей
- Заупокойный Храм Рамсеса III Хабу
Что включено
- Транспортные услуги
- Русскоговорящий экскурсовод-египтолог
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Экскурсия по Карнакскому храму
- Экскурсия у Колоссов Мемнона
- 2 обеда в ресторане Луксора
- Посещение Долины царей
- Экскурсия в Храме женщины-фараона Хатшепсут
- Экскурсия в Заупокойном храме Рамсеса III Хабу
- Экскурсия в Луксорском храме
- 1 ночь в отеле в Луксоре на базе завтраков.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
- Вход в гробницу Тутанхамона
- Билет на фотоаппарат в долины Царей и долины цариц
- Билет на видеокамеру в долины Царей и долины цариц
- Шоу (Звук и Свет) в Карнакском храме.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 5:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обязательно сообщите нам информацию о вашем отеле, включая номер комнаты - чтобы мы могли забрать вас. Для связи лучше всего указать номер Whatsapp
- Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
12 фев 2024
Т
Татьяна
19 дек 2022
Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия.
Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд. Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много
Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд. Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много
O
Olesya
10 дек 2022
Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм, гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в
L
Lyudmila
1 ноя 2022
Историческая часть замечательная.
Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
В
Виталий
4 мар 2022
Были на двухдневной экскурсии в Луксор из Хургады с 25.20 по 26.02. Организовано все четко. Сама экскурсия понравилась. Сильные впечатления. Гиды хорошо говорят по-русски. Темой владеют, рассказывают увлекательно. Дают время
Г
Галина
2 фев 2022
Ч
Чубарь
30 окт 2021
Экскурсия очень интересная и познавательная. Особенно повезло с гидами. В первый день гид Бассима, во второй день Махмуд. Оба египтологи архиологи. Очень увлечённые люди. Умеют заинтересовать и акцентируют внимание на самых интересных фактах и моментах.
A
ANNA
23 окт 2021
В Луксоре все очень понравилось. удобный и быстрый автобус, отличный водитель. Гид замечательный, понятно изьясняется на русском и английском языках.
S
Starosud
18 окт 2021
Прогулка по Нилу была нашей частью экскурсии. Мы спустились на кораблик и нас повезли по реке, прогулка была не очень то и длинная, но вокруг было на что смотреть, река
H
Hannamari
15 окт 2021
Фантастическая поездка в Луксор! Было так здорово видеть все эти знаменитые здания и наследие фараонов. Наш гид был потрясающим. Узнали много нового в дружеской и непринужденной атмосфере.
A
Aneliya
6 окт 2021
Это был действительно удивительный день! Шаг за шагом мы шли по древнеегипетской истории, под руководством нашего гида! Определенно рекумендую!
Д
Давид
27 сен 2021
Здравствуйте! Мы были поражены этой поездкой, открытием храмов, плаванием по Нилу! Персонал на лодке был прекрасен, а наш гид - тем более! Спасибо за доброту и терпение!
A
Andrei
15 сен 2021
Нам запомнилось эта поездка интересным повествованием нашего гида о подготовке фараонов к началу их загробной жизни, о истории раскопок в этом месте, а также расшифровке настенных рисунков в усыпальницах. Мы были довольны нашей поездкой по этим местам.
И
Иван
10 сен 2021
Поездка была отличной, но на автобусе ехать слишком долго
T
Tobias
7 сен 2021
Это был очень хороший тур по Луксору! Мы посмотрели много достопримечательностей, и наш гид был очень дружелюбным и знающим. Он всегда был рядом с участниками, если у них были какие-либо вопросы или проблемы. Поездка на Нил определенно того стоила!
Тур входит в следующие категории Хургады
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