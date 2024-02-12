День 1 Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город живых» который находится на восточном берегу Нила. «Город живых» В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории. «Город мёртвых» После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке по Нилу на западный берег в «Город мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью. В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м. и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила. Далее на автобусе мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов. Дейр-эль-Бахри После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница! День 2 Луксорский храм После завтрака в отеле, вы отправляетесь в Луксорский храм, второй самый знаменитый храм Луксора. Его огромные колонны Аменготепа III, величественные скульптуры и обелиски Рамзеса II и известная аллея сфинксов, длинною в 3 км, ведущая в Карнакский храм, по сей день оставляет неизгладимое впечатление. После экскурсии по храму и вкусного обеда в ресторане, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку по реке Нил, с посещением Бананового острова. Гробница Тутанхамона (входной билет оплачивается отдельно) и Мединет Хабу Затем вы посещаете Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов нового царства. В Долине Царей находятся 62 гробницы и это самые богатые захоронения в мире. Здесь погребены Великие фараоны Египта. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов. Главная достопримечательность Долины Царей — это гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. После этого, вы отправляетесь в заупокойный храм Рамсеса III Хабу, который считается одним из самых красивых храмов Египта. После наша экскурсия заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели. Важная информация Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь. Организационные моменты • Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.

Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе.