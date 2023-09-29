1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
$175 за человека
Авторский тур
2 дня
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Асуан и к храм Абу-Симбел
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья29 сентября 2023Каир из ХургадыОчень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается
- ТТатьяна18 июля 2023Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
- ТТатьяна19 декабря 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыСпасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
- OOlesya10 декабря 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыВеликолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
- LLyudmila1 ноября 2022В Луксор на 2 дня из ХургадыИсторическая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
- MMoisha29 августа 2022Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)
- ААлексей26 августа 2022"Это просто сногсшибательно. Сначала одни построили. потом другие разобрали и перенесли на другое место. Прекрасный храм. Величественный. Поражает своей красотой. Рамзес 2 красавчик. И для себя и для жены поставил. очень и очень рекомендую посмотреть. "
- ВВадим18 августа 2022Самый красивый храм Египта.
- ЕЕгор7 января 2022Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
- DDen6 февраля 2021Грандиозный древнеегипетский памятник времен фараона Рамсеса II Великого. Четыре сидящие фигуры высотой 20 метров: Рамсеса и трех богов - Ра-Хорахти,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На автобусе»
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