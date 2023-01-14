Приглашаем вас в насыщенное путешествие по двум городам-жемчужинам древнего Египта: Каиру и Александрии.
В первый день мы прогуляемся по улочкам Каира, посетим Египетский музей, увидим знаменитые Великие Пирамиды и Большого Сфинкса.
Во второй день мы отправимся в Александрию, посетим форт Кайт-Бей, парк Монтаза и мечеть Абу-эль-Аббасу. И, конечно, увидим ту самую Александрийскую библиотеку!
В первый день мы прогуляемся по улочкам Каира, посетим Египетский музей, увидим знаменитые Великие Пирамиды и Большого Сфинкса.
Во второй день мы отправимся в Александрию, посетим форт Кайт-Бей, парк Монтаза и мечеть Абу-эль-Аббасу. И, конечно, увидим ту самую Александрийскую библиотеку!
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00, 02:00
Описание тура
Программа тура: День 1 Экскурсия начнётся с обзорной экскурсии Каира, во время которого вы поймёте и оцените по достоинству великолепие и контраст Каира. Далее вы посетите Египетский музей, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов. После посещения музея у вас будет обед в ресторане (шведский стол). После обеда, вы отправитесь к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира. «Всё боится времени, а время боится пирамид». Стоя перед этими величайшими сооружениями человечества, вы поймёте насколько верно это высказывание. Также вас ждёт посещение Папирусной фабрики и Музея парфюмерии с его чарующими запахами. После экскурсии вас отвезут в гостиницу. День 2 На экскурсии вы посетите самые знаменитые места Александрий. Вы увидите Форт Кайт-Бей. Он расположился над восточной гаванью Александрии и представляет собой крепость с круглыми башнями и выходящими на море бойницами. Форт построен в XV веке султаном Ашрафом на месте Александрийского Маяка, рухнувшего во время землетрясения. Вы посетите парк Монтаза с резиденцией египетских королей. Это прекрасный парк площадью около 150 га засажен финиковыми пальмами, средиземноморской сосной, другими хвойными деревьями. Здесь множество цветников и беседок. Монтаза — популярное место отдыха туристов. Кроме этого вы посетите самую большую и красивую мечеть Александрии Абу-эль-Аббаса. И конечно же, вы увидите знаменитую Александрийскую библиотеку (осмотр снаружи). В автобусе вы проедете по Набережной и сделаете остановку у Средиземного моря, где сможете искупаться. Обед в ресторане (шведский стол). Важно знать:
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
- Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
- После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
• Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой. Организационные моменты:
- Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.
- Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе.
В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$175
|Детский (от 5 до 11)
|$175
|Детский (до 4-х лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Пирамиды и Сфинкс
- Музей папируса
- Музей парфюмерии
- Форт Кайт-Бей
- Парк Монтаза
- Мечеть Абу-эль-Аббаса
- Александрийская библиотека
Что включено
- Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
- Русскоговорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Проживание 1 ночь в отеле в Каире на базе завтраков
- Обед в ресторане (шведский стол) (в Каире и Александрии).
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Прогулка по реке Нил
- Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
- Билет на фотоаппарат в Египетском музее
- Билет на видеокамеру в Египетском музее
- Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек
- Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции
- После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус
- Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор
- Деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 янв 2023
Экскурсия, у которой в названии есть Александрийская библиотека, не включала в себя библиотеку, так как сегодня выходной день.
Ужасный обед в Каире и ужасный отель в Каире.
В остальном - получил то, что хотел.
Тем, кто едет без багажа, лучше и намного дешевле ехать самостоятельно.
Ужасный обед в Каире и ужасный отель в Каире.
В остальном - получил то, что хотел.
Тем, кто едет без багажа, лучше и намного дешевле ехать самостоятельно.
A
Antonina
30 авг 2022
Е
Егор
7 янв 2022
Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем с бестолковым экскурсоводом, чем тратил время на посещение производителя масел (некоторые масла посредственного качества, а цены выше, чем то, где можно купить нормальную продукцию того же рода в России) и хлопка (там вообще продукция в основном неуникальная, неконкурентоспособная).
A
Antonina
15 ноя 2021
Хороший маршрут. Возможность за поездку посмотреть довольно много. Не хватило исторических факторов в первый день (Каир)
Тур входит в следующие категории Хургады
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