Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Хургада, аэропорт, утро
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
€1 880 за человека
Что посмотреть в Хургаде на экскурсиях?
Для семей отличным подспорьем будет посещение аквапарка «Джангл», который расположился в окрестностях отеля Albatros Jungle Aqua Park. Готям доступны многочисленные горки, обилие искусственных водопадов, рафтинг с реками, а также несколько аттракционов для самых юных детей.
Немаловажным будет прогуляться по туристической улице Шератон. Она расположилась в центральном районе Саккала. Можно пробежаться по рыбным ресторанам или посетить местный фаст фуд. Наиболее популярным и излюбленным местом отдыхающих по праву считается клуб Papas Beach. Здесь среди тематических вечеринок собирается большинство местных жителей и туристов.
Рекомендуется прогуляться по дворцу «Тысяча и одна ночь», который относится к развлекательному семейному центру. Каждого гостя здесь ожидают красочные шоу и программы согласно восточным традициям. Отдельно выступает – театр, цирк и свадебные обряды. Вечерняя программа покажет несколько поющих и танцующих фонтанов.
Территорию украсили скульптуры со сказочными героями, неподалеку располагается кафе, кальянная и сувенирная лавка. Для маленьких гостей доступны катания на лошади и верблюде
Местные экскурсоводы
Этот чудесный курорт, как и любой приморский город, будет отличным местом отдыха и морских прогулок. Туристов ожидает масса приключений, а еще можно с легкостью арендовать катер, лодку, современный катамаран или целую пиратскую шхуну. Яхта позволит любоваться не только морским бризом, но и отправиться на рыбалку, а то и окунуться в теплые воды бирюзового моря
Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!
Очень понравилось!
Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:)
Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!
Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨
Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
Е
Елена
2 апреля 2023
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
Т
Татьяна
19 декабря 2022
В Луксор на 2 дня из Хургады
Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия.
Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд. Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо!
Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой
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Olesya
10 декабря 2022
В Луксор на 2 дня из Хургады
Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм, гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!
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Lyudmila
1 ноября 2022
В Луксор на 2 дня из Хургады
Историческая часть замечательная.
Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
Сейчас в Хургаде можно забронировать 10 авторских туров от $70 до $2 242. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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