Е Екатерина Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼

Л Людмила Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

В Виктория Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

Д Дарья Каир из Хургады Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨

Т Татьяна Каир и Александрия на автобусе (2 дня) Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.

Е Елена Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне

Т Татьяна В Луксор на 2 дня из Хургады Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд. Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой

O Olesya В Луксор на 2 дня из Хургады Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм, гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!

L Lyudmila В Луксор на 2 дня из Хургады Историческая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.