Авторские туры в Хургаде

Туры по городам Египту
1 чел.
По популярности
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт
$2 242 за человека
Экскурсия в Каир на автобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Экскурсия в Каир на автобусе
от $70 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
от $84 за человека
Двухдневная экскурсия по Луксору
Авторский тур
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Место вашего пребывания
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$550 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$175 за человека
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
от $175 за человека
Каир из Хургады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
12 отзывов
Каир из Хургады
Хургада
Завтра
2 мая
4 мая
5 мая
$70 за человека
Асуан и к храм Абу-Симбел
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и к храм Абу-Симбел
Ваш отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$350 за всё до 7 чел.
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
11 отзывов
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Ваш отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$390 за всё до 2 чел.
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Хургада, аэропорт, утро
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
1 880 за человека

Что посмотреть в Хургаде на экскурсиях?

Для семей отличным подспорьем будет посещение аквапарка «Джангл», который расположился в окрестностях отеля Albatros Jungle Aqua Park. Готям доступны многочисленные горки, обилие искусственных водопадов, рафтинг с реками, а также несколько аттракционов для самых юных детей. Немаловажным будет прогуляться по туристической улице Шератон. Она расположилась в центральном районе Саккала. Можно пробежаться по рыбным ресторанам или посетить местный фаст фуд. Наиболее популярным и излюбленным местом отдыхающих по праву считается клуб Papas Beach. Здесь среди тематических вечеринок собирается большинство местных жителей и туристов. Рекомендуется прогуляться по дворцу «Тысяча и одна ночь», который относится к развлекательному семейному центру. Каждого гостя здесь ожидают красочные шоу и программы согласно восточным традициям. Отдельно выступает – театр, цирк и свадебные обряды. Вечерняя программа покажет несколько поющих и танцующих фонтанов. Территорию украсили скульптуры со сказочными героями, неподалеку располагается кафе, кальянная и сувенирная лавка. Для маленьких гостей доступны катания на лошади и верблюде

Местные экскурсоводы

Этот чудесный курорт, как и любой приморский город, будет отличным местом отдыха и морских прогулок. Туристов ожидает масса приключений, а еще можно с легкостью арендовать катер, лодку, современный катамаран или целую пиратскую шхуну. Яхта позволит любоваться не только морским бризом, но и отправиться на рыбалку, а то и окунуться в теплые воды бирюзового моря

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!
  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!
  • Д
    Дарья
    29 сентября 2023
    Каир из Хургады
    Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в
  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
    Прекрасное сопровождение от Саида Саламана. Нигде нас не забыли. Хорошее питание на судне
  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд. Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой
  • O
    Olesya
    10 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм, гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!
  • L
    Lyudmila
    1 ноября 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Историческая часть замечательная. Плохо продуман второй день. Экскурсовод второго дня, когда экскурсия практически индивидуальная пытается быстро провести обязательную часть и дальше предложить дополнительную часть, за дополнительные деньги. Экскурсовод Ахмед очень не понравился. Мухамед и Таха - отличные.
  • M
    Moisha
    29 августа 2022
    Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
    Самое сильное место в Египте (по моим ощущениям)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде

Самые популярные туры в Хургаде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
  2. Экскурсия в Каир на автобусе
  3. Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
  4. Двухдневная экскурсия по Луксору
  5. Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Сколько стоит тур в Хургаде в апреле 2024
Сейчас в Хургаде можно забронировать 10 авторских туров от $70 до $2 242. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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