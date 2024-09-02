Каир (по-арабски Аль-Ка́хира — «Победитель») — это эпицентр египетской культуры, где мы проведем для вас атмосферную экскурсию по миру древнего Египта.
Вы совершите не одно путешествие во времени, оказавшись среди тысячи экспонатов в залах Египетского музея, прокатитесь на лодке по Нилу, наслаждаясь колоритом нашей столицы, познакомитесь с богатым наследием фараонов.
Вы совершите не одно путешествие во времени, оказавшись среди тысячи экспонатов в залах Египетского музея, прокатитесь на лодке по Нилу, наслаждаясь колоритом нашей столицы, познакомитесь с богатым наследием фараонов.
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00
Описание тура
Вместе с нашими профессиональными египтологами вы увидите не один Каир, а красочное полотно, сотканное из множества городов под одним названием Каир: древнеегипетский, греко-римский, еврейский, христианский, оттоманский, мамлюкский, европейский и арабский. Эта поездка наверняка останется в вашей памяти и в сердце теплым воспоминанием, потому что экскурсии проведет для вас профессиональный историк-египтолог, который любит Египет, его прошлое и настоящее. Вся экскурсия будет посвящена знакомству с цивилизацией Египта, культуре и истории наших великих предков. Ни минута вашего времени не пройдет зря: во-первых, в нашей программе нет заезда в магазины, а во-вторых, мы отправимся только в те места, которые вам интересны, — благодаря гибкому маршруту экскурсии вы можете скорректировать программу по договоренности с гидом. 1-й день«Плато Гиза» • Пирамиды в Гизе и Сфинкс Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. «Некрополь в Саккаре» • Cтупенчатая пирамида Джосера в Саккаре Особая ценность Египта. Со ступенчатой пирамиды — гробницы Джосера, наполненной тайнами, загадками и мистикой — началось пирамидостроение. Пирамида с целым рядом близко стоящих сооружений образуeт так называемый погребальный комплекс ступенчатой пирамиды.
- Пирамида Униса в Саккаре Известна как «Прекрасное место фараона Униса». Стены внутри пирамиды покрыты древнейшими религиозными и заупокойными литературными «Текстами Пирамид», где записаны заклинания, с помощью которых душа покойного сможет победить враждебные силы и существовать в загробном мире.
- Серапеум в Саккаре Самое таинственное место в Египте с гигантскими саркофагами из гранита под землей. Серапеум содержит 27 объектов. Все изделия монолитны, выполнены в цельной породе. Всего 26 саркофагов и крышка, лежащая в проходе. «Район Дахшур» • Пирамиды фараона Снефру в Дахшуре — Ломаная и Розовая. Мы расскажем, кто и для кого их построил, чем они отличаются от других пирамид Египта. Вы узнаете, почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте! 2-й день• Египетский национальный музей в центре Каира Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.
- Религиозный комплекс в Старом Каире В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.
- Улица Аль-Муиз — сердце старого Каира Улица получила свое название в честь основателя Каира Аль-Муиз Лдин Аллах Аль-Фатми из династии Фатимидов. Она считается одной из самых старых улиц и достопримечательностей Каира. От начала до конца улицы влюбитесь в мечети, древние Мадрасы-школы, старые домики и здания первых начальников Мамлюков, Сабили, которыми воспользовались для питьевой воды, грандиозные вороты Каира, караван-сараи и многое другое. Идя по настоящим шедеврам исламской архитектуры на улице Аль Муиз, почувствуете отмосферу Средневековья и по интересным рассказам гида-историка представите образ жизни тогдашних горожан.
- Восточная сказка «Рынок Хан Эль Халили» В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Организационные моменты: - Выезд в Каир в 03:00. Одну ночь проведете в отеле, который забронируете самостоятельно. Вернетесь в Хургаду на второй день к 20:30. Советуем заказать себе в отеле завтрак с собой, а также поздний ужин. - Дорога до Каира занимает 6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет). - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид-историк из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договоренности с организатором возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки. - Возможно расширять экскурсию, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности. - Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день
- Величественные Пирамиды в Гизе и Сфинкс
- Cтупенчатая пирамида Джосера в Саккаре
- Серапеум в Саккаре
- Пирамида Униса в Саккаре
- Пирамиды фараона Снефру в Дахшуре - Ломаная и Розовая
- 2-й день
- Египетский национальный музей
- Прогулка по Нилу (по желанию)
- Религиозный комплекс в Старом Каире
- Улица Аль-Муиз - сердце старого Каира
- Восточный рынок Хан Эль Халили
Что включено
- Частный транфер: для группы до 2 человек (Возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Частный транфер: для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека): территория Пирамид Гизы и Сфинкса - 13$
- Входные билеты (на человека): вход внутрь пирамиды Хеопса - 25$ (по желнию)
- Входные билеты (на человека): район Саккары - 13$
- Входные билеты (на человека): Серапеум - 7$
- Входные билеты (на человека): район Дахшурa со входом внутрь Ломаной и Розовой пирамид - 7$
- Входные билеты (на человека): Национальный музей - 13$ (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - скидка 50%).
- Прогулка по Нилу по желанию путешественников (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- Обед 7-10$/чел.
- Личные расходы
- Пребывание в отеле. Вам необходимо самостоятельно забронировать отель, но, если вам нужна помощь, мы готовы помочь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 сен 2024
Тур входит в следующие категории Хургады
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