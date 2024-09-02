Пирамида Униса в Саккаре Известна как «Прекрасное место фараона Униса». Стены внутри пирамиды покрыты древнейшими религиозными и заупокойными литературными «Текстами Пирамид», где записаны заклинания, с помощью которых душа покойного сможет победить враждебные силы и существовать в загробном мире.

Серапеум в Саккаре Самое таинственное место в Египте с гигантскими саркофагами из гранита под землей. Серапеум содержит 27 объектов. Все изделия монолитны, выполнены в цельной породе. Всего 26 саркофагов и крышка, лежащая в проходе. «Район Дахшур» • Пирамиды фараона Снефру в Дахшуре — Ломаная и Розовая. Мы расскажем, кто и для кого их построил, чем они отличаются от других пирамид Египта. Вы узнаете, почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте! 2-й день• Египетский национальный музей в центре Каира Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.

Религиозный комплекс в Старом Каире В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

Улица Аль-Муиз — сердце старого Каира Улица получила свое название в честь основателя Каира Аль-Муиз Лдин Аллах Аль-Фатми из династии Фатимидов. Она считается одной из самых старых улиц и достопримечательностей Каира. От начала до конца улицы влюбитесь в мечети, древние Мадрасы-школы, старые домики и здания первых начальников Мамлюков, Сабили, которыми воспользовались для питьевой воды, грандиозные вороты Каира, караван-сараи и многое другое. Идя по настоящим шедеврам исламской архитектуры на улице Аль Муиз, почувствуете отмосферу Средневековья и по интересным рассказам гида-историка представите образ жизни тогдашних горожан.

Восточная сказка «Рынок Хан Эль Халили» В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Организационные моменты: - Выезд в Каир в 03:00. Одну ночь проведете в отеле, который забронируете самостоятельно. Вернетесь в Хургаду на второй день к 20:30. Советуем заказать себе в отеле завтрак с собой, а также поздний ужин. - Дорога до Каира занимает 6 часов, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15–20 минут — завтрак и туалет). - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид-историк из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договоренности с организатором возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки. - Возможно расширять экскурсию, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности. - Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно.

Вместе с нашими профессиональными египтологами вы увидите не один Каир, а красочное полотно, сотканное из множества городов под одним названием Каир: древнеегипетский, греко-римский, еврейский, христианский, оттоманский, мамлюкский, европейский и арабский. Эта поездка наверняка останется в вашей памяти и в сердце теплым воспоминанием, потому что экскурсии проведет для вас профессиональный историк-египтолог, который любит Египет, его прошлое и настоящее. Вся экскурсия будет посвящена знакомству с цивилизацией Египта, культуре и истории наших великих предков. Ни минута вашего времени не пройдет зря: во-первых, в нашей программе нет заезда в магазины, а во-вторых, мы отправимся только в те места, которые вам интересны, — благодаря гибкому маршруту экскурсии вы можете скорректировать программу по договоренности с гидом. 1-й день«Плато Гиза» • Пирамиды в Гизе и Сфинкс Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. «Некрополь в Саккаре» • Cтупенчатая пирамида Джосера в Саккаре Особая ценность Египта. Со ступенчатой пирамиды — гробницы Джосера, наполненной тайнами, загадками и мистикой — началось пирамидостроение. Пирамида с целым рядом близко стоящих сооружений образуeт так называемый погребальный комплекс ступенчатой пирамиды.