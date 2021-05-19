Полезная информация об Исмаилии
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Местное время в Исмаилии
02:2005
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Исмаилия
|По-английски
|Ismailia
|Столица региона
|Исмаилия является столицей региона
|Население города
|284 813 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря