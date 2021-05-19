Всё об Исмаилии

Полезная информация об Исмаилии

Что нужно знать об Исмаилии: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Исмаилии
02:2005
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаИсмаилия
По-английскиIsmailia
Столица регионаИсмаилия является столицей региона
Население города284 813 чел.
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Исмаилия на карте

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