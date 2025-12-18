Описание экскурсииПредлагаю четырёх часовые экскурсии на Ваш выбор: Пирамиды Гизы, Сфинкс с посещением восточного кафе или Национальный Египетский музей с прогулкой по Нилу на моторной лодке (40мин.).
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды
- Сфинкс
- Национальный музей
Что включено
- Индивидуальный транспорт с водителем и русскоязычный профессиональный гид.
Что не входит в цену
- Напитки, еда, входные билеты
Место начала и завершения?
Аэропорт или гостиница, г. Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.