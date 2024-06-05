Экскурсии на автобусе в Каире

Найдено 22 экскурсии в категории «На автобусе» в Каире, цены от €48, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Открытие сокровищ города Гизы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Открытие сокровищ города Гизы
Начало: Ваш отель или место, которое вы сами определите
Расписание: в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Каир - Энциклопедия всего Египта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Каир - Энциклопедия всего Египта
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: ежедневно с 08:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 8 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Катание на квадрациклах возле пирамид
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 13:30
11 июня в 00:30
300 за всё до 3 чел.
Каир для детей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Из Каира - к оазису Эль Файюм
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за человека
Каирские дворцы с фотосессией
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
8 часов
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Гастрономия в глубине цивилизации
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Все было отлично организовано с учетом наших пожеланий. Экскурсия была для семьи с 6-х летним ребенком. Логистика отличная, встретили в
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    аэропорту вовремя и все перемещения были с комфортом. Сам день и места так же были продуманы с учетом обхода толп туристов, несколько секретных мест от гида весьма удачно вписаны в маршрут и доступны даже ребенку. Мухаммед моментально перестроил планы, когда в день нашего визита вход на Пирамиды решили закрыть раньше из-за визита высокопоставленных лиц, но мы все равно успели и программа нашего дня не пострадала. Итог: Все четко, комфортно, интересно и логистика на 5+. Рекомендую!

  • М
    Мелек
    22 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
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    доверительные отношения, он легко согласился поменять даты экскурсии местами. Он очень хорошо все рассказывал, старался не упускать важную информацию. Он мастер по фотографиям. Не упускал значимые места где нам стоит фотографироваться и сам предлагал фотографировать нас. Мы его просили не возить нас по разным "сувенирным местам". Защищал нас от назойливых местных, кто предлагал свои товары или услуги по завышенной цене, сэкономил нам деньги и время на разные услуги для туристов. В конце второго дня, я попросила Мухаммеда организовать нам еще один день экскурсии в Каире, экскурсии в Луксоре, Абидосе и Дандаре и трансфер из Луксора в Хургаду. Я ему вперед заплатила все расходы и это было приличная сумма и была уверена, что он не подведет, все на честном слове. Он с его командой организовали нам качественные экскурсии. Третий день в Каире нас сопровождал Ашур, он из команды Мухаммеда. Кстати Ашур преподаватель вуза и очень грамотный специалист, прекрасно говорит по русски и все свои исторические рассказы подкреплял малоизвестными фактами. В Луксоре, Абидосе и в Дандаре нас сопровождал другой Мухаммед из команды Мухаммеда. Он отличный рассказчик и не скупой на слова,знает все легенды связанные с памятниками архитектуры. Мы получила от всех экскурсий массу информации, сделали для себя удивительные открытия. Египет это страна, которую надо обязательно посетить, а Мухаммед человек, который поможет вам не потеряться в незнакомой стране и поможет максимально разумно использовать время и деньги. Прежде чем поехать на экскурсии прочтите из открытых источников информацию об этих местах, это поможет структурировать и подкрепить увиденное и услышанные от экскурсоводов. Мы обязательно вернемся в Египет.

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ НА КАРТУ
    Доброго времени суток. Были май 2024. Гид Ибрагим. Доброжелательный приятный человек. По русски говорит хорошо. Рассказывал по теме экскурсии очень интересно. Все нам понравилось. Не пожалели. Было интересно. Водитель тоже нормальный. Очень рекомендуем гида Ибрагима👍
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Нам очень понравилось. Уже рекомендовала гида друзьям
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
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    Эмад очень интересный рассказчик, знаток своего дела, профессионал. Особенно интересен был альтернативный взгляд на многие известные вещи. Большое Вам спасибо за экскурсию!!!!!

    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала, прекрасная подача. Показал много
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    всего интересного по программе и даже более того. В конце как вишенка на торте прокатились по Нилу. Как будто путешествовали со старым другом. Мы очень рады, что познакомились с этим человеком. Спасибо большое!!!!!

    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На автобусе»

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  1. Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
  2. Многоликий Каир
  3. Первое свидание с Каиром
  4. Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
  5. Нетипичный Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "На автобусе" можно забронировать 22 экскурсии от 48 до 320 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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