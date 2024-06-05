1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
60€48 за человека
Индивидуальная
8 часов
Открытие сокровищ города Гизы
Начало: Ваш отель или место, которое вы сами определите
Расписание: в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - Энциклопедия всего Египта
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: ежедневно с 08:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 11 чел.
Мини-группа
2 часа
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$60 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 13:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каир для детей
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за человека
Фотопрогулка
8 часов
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономия в глубине цивилизации
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
- ЮЮлия24 мая 2024Все было отлично организовано с учетом наших пожеланий. Экскурсия была для семьи с 6-х летним ребенком. Логистика отличная, встретили в
- ММелек22 мая 2024Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ААлексей20 мая 2024Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ НА КАРТУДоброго времени суток. Были май 2024. Гид Ибрагим. Доброжелательный приятный человек. По русски говорит хорошо. Рассказывал по теме экскурсии очень интересно. Все нам понравилось. Не пожалели. Было интересно. Водитель тоже нормальный. Очень рекомендуем гида Ибрагима👍
- ИИрина19 мая 2024Нам очень понравилось. Уже рекомендовала гида друзьям
- ММарина16 мая 2024Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
- ДДенис16 мая 2024Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
- ММарина15 мая 2024Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала, прекрасная подача. Показал много
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