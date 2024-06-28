1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
€72 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
€40 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
9 часов
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пирамиды и Нил
Начало: На ресепшен перед отделом или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Начало: Аэропорт в Каире
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$40 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лучшее в Каире: трансфер-экскурсия для транзитных пассажиров
Скрасить ожидание рейса насыщенным путешествием к сокровищам Древнего Египта
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июня 2024Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
- ММаргарита26 июня 2024Мохамед приятный и вежливый гид. Ненавязчивый и рядом с ним чувствовали себя в безопасности, что важно в Каире. А ещё очень удобно, что провел и с водителе. провозил между пирамидами. Сами бы ходили полдня по жаре.
- KKYRILLOS25 июня 2024Вот и подошол к концу наш мини трип 5 дней прелетели как один момент. С Мохамедом познакомился на сайте написал
- ЕЕкатерина19 июня 2024Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
- ННаталья9 июня 2024Все очень четко и комфортно. Могу рекомендовать данную услугу.
- ТТатьяна5 июня 2024Заказывали эту экскурсию с учетом транзитной остановки между двумя авиарейсами. Очень удобно, что даже за границей можно заказывать экскурсии без
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
- MMarat26 мая 2024Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Из аэропорта»
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