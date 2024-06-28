Экскурсии из аэропорта Каира

Найдено 17 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Каире, цены от €40, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
460 за всё до 3 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
72 за человека
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
40 за всё до 3 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Экстремальный Каир с магическим закатом
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Пирамиды и Нил
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Пирамиды и Нил
Начало: На ресепшен перед отделом или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 10 чел.
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Каир - колорит востока и древняя цивилизация
Начало: Отель, аэропорт, или место, определённое туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 7 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Начало: Аэропорт в Каире
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$40 за всё до 2 чел.
Едем на шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 8 чел.
Лучшее в Каире: трансфер-экскурсия для транзитных пассажиров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Лучшее в Каире: трансфер-экскурсия для транзитных пассажиров
Скрасить ожидание рейса насыщенным путешествием к сокровищам Древнего Египта
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
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    отлично удалось нам все показать, рассказать и сделать отличные фотографии. По дороге в город мы посетили музей Папируса, а затем прокатились на корабле по Нилу. После чего мы попросили отвезти нас в отель.

  • М
    Маргарита
    26 июня 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Мохамед приятный и вежливый гид. Ненавязчивый и рядом с ним чувствовали себя в безопасности, что важно в Каире. А ещё очень удобно, что провел и с водителе. провозил между пирамидами. Сами бы ходили полдня по жаре.
  • K
    KYRILLOS
    25 июня 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Вот и подошол к концу наш мини трип 5 дней прелетели как один момент. С Мохамедом познакомился на сайте написал
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    ответил быстро Составил маршрут что интересно так что у нас был трип познавательный для детей. По совету Мохамеда выбрали в каире отель Four season at Nile с видом на Нил и в Гизе мы ехали целенаправлено в Marriot Mena house 5звездносный отель с видом на пирамиды. Было все идеально по маршруту все организовано и быстро без очередей и занудлевых продавцов борахла все это присекалось на месте никто не приставал и не попрошайнечел! В некоторых местах маршрут с корректировали так хотелось эксклюзивности все быстро нашлось. Даже очень В новом Каире Супер Место Мохамад вас отвезет (secret point) ресторан просто шик для каира вы это поймете свой шарм и для детей очень познавательно также как живут люди чтоб оценить свою 😂😂😂 что есть и другая сторона. Каирский музей,Пирамиды,Александрия, город мертвых,гора мусорщиков, Новый Каир,Старый Город, Греческая Церковь святого Георгия!Александрийский Музей Греко Римской истории,Самоя Большая Библиотек в Африке в Александрии Все это обезатель к посещению. Мохамед огромное Спасибо за организацию нашего трипа все наше пожелания исполнилось приедем скоро еще раз 👌🙏🫶

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
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    все обсудили, откуда и во сколько едем, все было четко по времени без опозданий, экскурсия была очень насыщенной и интересной, достаточно времени на фотосессию, с комфортным трансфером. Отдельная благодарность нашему гиду Валиду, который сопровождал нас на протяжении всей экскурсии и по запросу останавливались и покушать, и погулять по магазинам!))) Было всё супер!!!

  • Н
    Наталья
    9 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
    Все очень четко и комфортно. Могу рекомендовать данную услугу.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Пирамиды и Нил
    Заказывали эту экскурсию с учетом транзитной остановки между двумя авиарейсами. Очень удобно, что даже за границей можно заказывать экскурсии без
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    предоплаты- спасибо Спутнику). Расчет с гидом был после окончания экскурсии. Экскурсия - великолепная, гид - потрясающий. Успели посмотреть все благодаря четкой, быстрой, профессиональной работе нашего гида Мухаммеда🙏Сразу после заказа обговорили все нюансы, т. к. прилетали в Каир около 14.30, а пирамиды только до 16.30. Очень хотелось увидеть знакомое нам с детства со страниц учебника истории седьмое чудо света). Мухаммед заранее купил билеты, организовал трансфер из аэропорта Каира и обратно, встречал нас в аэропорту. В результате мы успели, погуляли,поднялись ко входу в пирамиду Хеопса, прокатились на конной коляске "с Майклом Джорданом"), который мчал нас от пирамиды к пирамиде, а потом и к Сфинксу со скоростью ветра). Мухаммед снимал видео и фотографировал нас, угощал коктейлями из сахарного тростника, организовал для нас посещение музея папируса, обед, прогулку на лодке по Нилу, и непрерывно на очень хорошем русском языке вел рассказ о древностях и современности, об архитектуре Каира, истории и обычаях своего народа. Хочется отметить также нашего приветливого водителя- на улицах Каира такое беспорядочное движение,что оставалось только восхищаться его мастерством! Вечером Мухаммед прислал нам в подарок видеоклипы о нашем путешествии! Это было неожиданно и очень приятно! Благодарим от всей души! Пусть все хорошее сбывается💓

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Из аэропорта»

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  4. 2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июле 2024
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