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ответил быстро Составил маршрут что интересно так что у нас был трип познавательный для детей. По совету Мохамеда выбрали в каире отель Four season at Nile с видом на Нил и в Гизе мы ехали целенаправлено в Marriot Mena house 5звездносный отель с видом на пирамиды. Было все идеально по маршруту все организовано и быстро без очередей и занудлевых продавцов борахла все это присекалось на месте никто не приставал и не попрошайнечел! В некоторых местах маршрут с корректировали так хотелось эксклюзивности все быстро нашлось. Даже очень В новом Каире Супер Место Мохамад вас отвезет (secret point) ресторан просто шик для каира вы это поймете свой шарм и для детей очень познавательно также как живут люди чтоб оценить свою 😂😂😂 что есть и другая сторона. Каирский музей,Пирамиды,Александрия, город мертвых,гора мусорщиков, Новый Каир,Старый Город, Греческая Церковь святого Георгия!Александрийский Музей Греко Римской истории,Самоя Большая Библиотек в Африке в Александрии Все это обезатель к посещению. Мохамед огромное Спасибо за организацию нашего трипа все наше пожелания исполнилось приедем скоро еще раз 👌🙏🫶