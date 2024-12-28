Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне

Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Не просто тур, где только пляж, отель и «всё включено» — настоящее погружение в египетскую историю и культуру от влиятельной империи до современных курортов.

Отправимся в 3-дневное путешествие по пустыням —
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переночуем в палатках посреди бескрайних песков! Совершим круиз на корабле по Нилу, почитаемой египтянами реке, по берегам которой увидим храмы богов.

Посмотрим на чудо света — пирамиду Хеопса — и ещё несколько величайших архитектурных памятников античности.

Спустимся внутрь одной из пирамид! Побываем в городе, где останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи, и отдохнём у Красного моря.

Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Проживание. В городах будем жить в отеле 4* с бесплатным Wi-Fi и кондиционером в номерах, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение. В пустыне живём в кемпинге (2 ночи). Во время круиза размещаемся на 3 ночи в каютах на корабле.

Питание. В программу включены завтраки в отелях Каира, Асуана и Луксора, полный пансион во время тура в пустыню и в Хургаде. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. Участие возможно с 9 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Каир

Встретим вас вечером в аэропорту Каира и отвезём в отель. Отдыхаем после дороги.

Прилёт в КаирПрилёт в Каир
2 день

Сокровища Каира

Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом в Африке — Каиром. Прогуляетесь по историческому центру и посетите знаменитый Египетский музей, хранящий свыше 120 тысяч экспонатов. Приготовьтесь погружаться в богатую историю и культуру древней империи — мумии, саркофаги, сокровища Тутанхамона, ювелирные украшения, керамические изделия, погребальная маска из золота и многое другое.

Исследуем юг Каира, где сохранились христианские церкви: Святой Варвары, Святого Сергия и Вакха и знаменитую Висящую церковь (Святой Девы Марии). Зайдём в местный ресторан на обед. Затем отправимся гулять по улочкам исламской части города. Начнём с красивейших ворот, пройдёмся по главной улице, увидим старый арабский базар и почувствуем аромат специй.

Вечером вернёмся в отель.

Сокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища Каира
3 день

Город, основанный Александром Македонским

После завтрака отправляемся в Александрию (в пути около 3 часов), которая была столицей Египта в эпоху Птолемеев. Когда-то город встречал в своей гавани корабли со всего Средиземноморья и являлся главными торговыми воротами государства.

Мы посетим катакомбы, которые являются крупнейшим и самым важным захоронением Египта. Увидим колонну Помпея, монолит из красного гранита с коринфским ордером. И ещё одна важная локация в программе на сегодня — крепостное сооружение 15-го века Каит-Бей, построенное на руинах античного маяка.

Вечером вернёмся в Каир.

Город, основанный Александром МакедонскимГород, основанный Александром МакедонскимГород, основанный Александром МакедонскимГород, основанный Александром Македонским
4 день

Египетские пирамиды

Невозможно представить поездку в Египет без известных на весь мир пирамид. Сегодня увидим величайшие архитектурные памятники античности и даже сможем спуститься внутрь одной из пирамид.

Сначала увидим пирамиду Джосера, которая считается древнейший в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой. В Дахшуре посетим «Ломаную» и «Розовую» пирамиды в королевском некрополе. Полюбуемся единственным уцелевшим чудом света — пирамидой Хеопса. Она же является самой большой и достигает в высоту 146 метров. Там же, в Гизе, рассмотрим ещё две и сфотографируемся с легендарным стражем Сфинксом.

Вечером вернёмся в отель.

Египетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамиды
5 день

Приключения в пустыне

Вы готовы к приключениям? Встанем пораньше и отправимся в Сахару! Выезжаем в 07:00. В пути около 5 часов.

Перед нами откроются бескрайние песчаные просторы, мир без влаги и со множеством скальных образований, высеченных ветром. После обеда начнём знакомиться с достопримечательностями: Чёрной пустыней, Чёрной и Хрустальной горами. Посетим горячий источник. Вы побываете в местах, где находятся чёрные вулканические холмы. Когда-то здесь извергался долерит.

Продолжим путь по бездорожью до Белой пустыни. Заедем в регион Агапат, засмотримся на песчаные дюны и интересной формы скальные образования и встретим один из самых необычных закатов в нашей жизни. Сделаем барбекю и посидим у костра.

В пустыни мы можем ночевать только в палатках. Ради видов и ощущений стоит отказаться на пару ночей от привычного комфорта города.

Приключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустыне
6 день

День в пустыне

Представьте, что вы проснётесь посреди бескрайней пустыни, пески которой подсвечиваются золотыми лучами солнца. Встретим наше доброе утро вкусным завтраком и отправимся исследовать просторы далее. Нас ждут горы, скальные образования, дюны, «волшебный» источник, гробницы римских мумий и десятки эффектных фотографий!

После полевого обеда вернёмся в кемпинг на второй ночлег в пустыне. Вновь разведём костёр и душевно пообщаемся под звёздным небом.

День в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустыне
7 день

Возвращение в Каир и перелёт на юг страны

В первую половину дню вернёмся в цивилизацию в Каир. А ближе к вечеру отправляемся на вылет в южный пограничный город Египта, именуемый «воротами Африки» — Асуан. Заселимся в отель и отдохнём.

Возвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страны
8 день

Асуан и заселение на корабль

После завтрака выселяемся из отеля. Сегодня исследуем окрестности Асуана. Посетим монументальный храм, посвящённый богине Исиде. Увидим чудо инженерной мысли, которое спасло страну от ежегодных разливов Нила — самую большую плотину мира. Сделаем фотографии островов по обе стороны реки.

Сейчас Асуан является модным курортом, а когда-то почитался фараонами за большие запасы высококачественного гранита. Здесь останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи. Отсюда отправляются на круизы по Нилу. И мы тоже во второй половине дня заселимся на корабль на 3 ночи и отправимся в водное путешествие по почитаемой египтянами реке. По легендам, считается, что в глубинах Нила обитает бог Себек. Именно в его честь по берегам строили храмы и устраивали жертвоприношения.

Асуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабль
9 день

Круиз по Нилу

Проснёмся на корабле и расслабленно проведём весь день. Дадим себе возможность отдохнуть, выспаться и накупаться в бассейнах. Если такой размеренный и неспешный отдых не для вас, в первую половину дня перед отплытием корабля организуем поездку в храмовый комплекс Абу-Симбел за доплату.

Наш круиз начинается вечером. Приготовьтесь наслаждаться сменяющимися пейзажами и развлечениями, предоставляемыми командой судна. Закат встретим у храма Ком-Омбо, единственного сохранившегося сооружения древнеегипетского города Нубет.

Круиз по НилуКруиз по НилуКруиз по НилуКруиз по Нилу
10 день

Эдфу и Луксор

Ранним утром желающие смогут прокатиться на лошади в экипаже и посетить древний храм Эдфу, рисунки на стенах которого иллюстрируют важнейшее историческое событие — конфликт между Гором и Сетом. Ближе к вечеру окажемся в Луксоре, разделённом Нилом на 2 берега. В Древнем Египте считалось, что они символизируют жизнь и смерть.

Эдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и Луксор
11 день

Неповторимый Луксор

Сегодня получше познакомимся с Луксором — столицей Верхнего Египта. Он имеет весомое значение в египтологии, с него началась история государства. Мы отправимся в путешествие по скалистому ущелью — Долине царей. Исследуем гробницы фараонов, заглянем в храм царицы Хатшепсут. Обязательно посетим лучшие храмы Египта — Луксорский и Карнакский. Первый был домом жены Амона-Ра, богини-матери Мут, и их сына, лунного бога Хонсу. Второй впечатлит вас своими колоннадами с иероглифическими письменами, аллеей с сотнями каменных сфинксов и огромными обелисками.

Переночуем в Луксоре в отеле.

Неповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый Луксор
12 день

Красное море

Пора на море — после завтрака выезжаем в Хургаду, где заселимся в отель на побережье и будем наслаждаться морским отдыхом оставшиеся дни путешествия. В пути около 4 часов.

Вы сможете искупаться, поплавать с маской и рассмотреть коралловые рифы, позагорать на пляже и дополнить свой отдых любыми другими развлечениями.

Красное мореКрасное мореКрасное мореКрасное море
13 день

День в вашем распоряжении

Каждый выберет себе отдых и занятия по душе. Гид подскажет, как можно провести время, куда сходить и что посмотреть. Наслаждайтесь солнцем, бесконечными пляжами Хургады, Красным морем и всевозможными развлечениями одного из самых популярных курортов мира.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
14 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 412
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях, в кемпинге и на корабле
  • Все переезды по программе
  • Круиз по Нилу
  • 3-дневное сафари в Сахаре
  • Завтраки в отелях, полный пансион в Хургаде и во время сафари в пустыне
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фото-видеоотчёт
  • Подбор авиабилетов и другая помощь до и во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и из Хургады
  • Внутренний перелёт из Каира в Асуан в 6-й день
  • Входные билеты - около 150 долларов
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение - по запросу
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, вечер
Завершение: Аэропорт Хургады, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеЛуксорВыездныеВсе турыКруизыВодные развлеченияПирамиды ГизыПопулярные местаПрирода и пейзажиСафари

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