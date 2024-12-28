Отправимся в 3-дневное путешествие по пустыням —
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
Проживание. В городах будем жить в отеле 4* с бесплатным Wi-Fi и кондиционером в номерах, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение. В пустыне живём в кемпинге (2 ночи). Во время круиза размещаемся на 3 ночи в каютах на корабле.
Питание. В программу включены завтраки в отелях Каира, Асуана и Луксора, полный пансион во время тура в пустыню и в Хургаде. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. Участие возможно с 9 лет.
Программа тура по дням
Прилёт в Каир
Встретим вас вечером в аэропорту Каира и отвезём в отель. Отдыхаем после дороги.
Сокровища Каира
Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом в Африке — Каиром. Прогуляетесь по историческому центру и посетите знаменитый Египетский музей, хранящий свыше 120 тысяч экспонатов. Приготовьтесь погружаться в богатую историю и культуру древней империи — мумии, саркофаги, сокровища Тутанхамона, ювелирные украшения, керамические изделия, погребальная маска из золота и многое другое.
Исследуем юг Каира, где сохранились христианские церкви: Святой Варвары, Святого Сергия и Вакха и знаменитую Висящую церковь (Святой Девы Марии). Зайдём в местный ресторан на обед. Затем отправимся гулять по улочкам исламской части города. Начнём с красивейших ворот, пройдёмся по главной улице, увидим старый арабский базар и почувствуем аромат специй.
Вечером вернёмся в отель.
Город, основанный Александром Македонским
После завтрака отправляемся в Александрию (в пути около 3 часов), которая была столицей Египта в эпоху Птолемеев. Когда-то город встречал в своей гавани корабли со всего Средиземноморья и являлся главными торговыми воротами государства.
Мы посетим катакомбы, которые являются крупнейшим и самым важным захоронением Египта. Увидим колонну Помпея, монолит из красного гранита с коринфским ордером. И ещё одна важная локация в программе на сегодня — крепостное сооружение 15-го века Каит-Бей, построенное на руинах античного маяка.
Вечером вернёмся в Каир.
Египетские пирамиды
Невозможно представить поездку в Египет без известных на весь мир пирамид. Сегодня увидим величайшие архитектурные памятники античности и даже сможем спуститься внутрь одной из пирамид.
Сначала увидим пирамиду Джосера, которая считается древнейший в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой. В Дахшуре посетим «Ломаную» и «Розовую» пирамиды в королевском некрополе. Полюбуемся единственным уцелевшим чудом света — пирамидой Хеопса. Она же является самой большой и достигает в высоту 146 метров. Там же, в Гизе, рассмотрим ещё две и сфотографируемся с легендарным стражем Сфинксом.
Вечером вернёмся в отель.
Приключения в пустыне
Вы готовы к приключениям? Встанем пораньше и отправимся в Сахару! Выезжаем в 07:00. В пути около 5 часов.
Перед нами откроются бескрайние песчаные просторы, мир без влаги и со множеством скальных образований, высеченных ветром. После обеда начнём знакомиться с достопримечательностями: Чёрной пустыней, Чёрной и Хрустальной горами. Посетим горячий источник. Вы побываете в местах, где находятся чёрные вулканические холмы. Когда-то здесь извергался долерит.
Продолжим путь по бездорожью до Белой пустыни. Заедем в регион Агапат, засмотримся на песчаные дюны и интересной формы скальные образования и встретим один из самых необычных закатов в нашей жизни. Сделаем барбекю и посидим у костра.
В пустыни мы можем ночевать только в палатках. Ради видов и ощущений стоит отказаться на пару ночей от привычного комфорта города.
День в пустыне
Представьте, что вы проснётесь посреди бескрайней пустыни, пески которой подсвечиваются золотыми лучами солнца. Встретим наше доброе утро вкусным завтраком и отправимся исследовать просторы далее. Нас ждут горы, скальные образования, дюны, «волшебный» источник, гробницы римских мумий и десятки эффектных фотографий!
После полевого обеда вернёмся в кемпинг на второй ночлег в пустыне. Вновь разведём костёр и душевно пообщаемся под звёздным небом.
Возвращение в Каир и перелёт на юг страны
В первую половину дню вернёмся в цивилизацию в Каир. А ближе к вечеру отправляемся на вылет в южный пограничный город Египта, именуемый «воротами Африки» — Асуан. Заселимся в отель и отдохнём.
Асуан и заселение на корабль
После завтрака выселяемся из отеля. Сегодня исследуем окрестности Асуана. Посетим монументальный храм, посвящённый богине Исиде. Увидим чудо инженерной мысли, которое спасло страну от ежегодных разливов Нила — самую большую плотину мира. Сделаем фотографии островов по обе стороны реки.
Сейчас Асуан является модным курортом, а когда-то почитался фараонами за большие запасы высококачественного гранита. Здесь останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи. Отсюда отправляются на круизы по Нилу. И мы тоже во второй половине дня заселимся на корабль на 3 ночи и отправимся в водное путешествие по почитаемой египтянами реке. По легендам, считается, что в глубинах Нила обитает бог Себек. Именно в его честь по берегам строили храмы и устраивали жертвоприношения.
Круиз по Нилу
Проснёмся на корабле и расслабленно проведём весь день. Дадим себе возможность отдохнуть, выспаться и накупаться в бассейнах. Если такой размеренный и неспешный отдых не для вас, в первую половину дня перед отплытием корабля организуем поездку в храмовый комплекс Абу-Симбел за доплату.
Наш круиз начинается вечером. Приготовьтесь наслаждаться сменяющимися пейзажами и развлечениями, предоставляемыми командой судна. Закат встретим у храма Ком-Омбо, единственного сохранившегося сооружения древнеегипетского города Нубет.
Эдфу и Луксор
Ранним утром желающие смогут прокатиться на лошади в экипаже и посетить древний храм Эдфу, рисунки на стенах которого иллюстрируют важнейшее историческое событие — конфликт между Гором и Сетом. Ближе к вечеру окажемся в Луксоре, разделённом Нилом на 2 берега. В Древнем Египте считалось, что они символизируют жизнь и смерть.
Неповторимый Луксор
Сегодня получше познакомимся с Луксором — столицей Верхнего Египта. Он имеет весомое значение в египтологии, с него началась история государства. Мы отправимся в путешествие по скалистому ущелью — Долине царей. Исследуем гробницы фараонов, заглянем в храм царицы Хатшепсут. Обязательно посетим лучшие храмы Египта — Луксорский и Карнакский. Первый был домом жены Амона-Ра, богини-матери Мут, и их сына, лунного бога Хонсу. Второй впечатлит вас своими колоннадами с иероглифическими письменами, аллеей с сотнями каменных сфинксов и огромными обелисками.
Переночуем в Луксоре в отеле.
Красное море
Пора на море — после завтрака выезжаем в Хургаду, где заселимся в отель на побережье и будем наслаждаться морским отдыхом оставшиеся дни путешествия. В пути около 4 часов.
Вы сможете искупаться, поплавать с маской и рассмотреть коралловые рифы, позагорать на пляже и дополнить свой отдых любыми другими развлечениями.
День в вашем распоряжении
Каждый выберет себе отдых и занятия по душе. Гид подскажет, как можно провести время, куда сходить и что посмотреть. Наслаждайтесь солнцем, бесконечными пляжами Хургады, Красным морем и всевозможными развлечениями одного из самых популярных курортов мира.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 412
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях, в кемпинге и на корабле
- Все переезды по программе
- Круиз по Нилу
- 3-дневное сафари в Сахаре
- Завтраки в отелях, полный пансион в Хургаде и во время сафари в пустыне
- Экскурсионное сопровождение
- Фото-видеоотчёт
- Подбор авиабилетов и другая помощь до и во время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и из Хургады
- Внутренний перелёт из Каира в Асуан в 6-й день
- Входные билеты - около 150 долларов
- Остальное питание
- Одноместное размещение - по запросу
- Дополнительные развлечения