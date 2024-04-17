Авторские туры в Каире

Туры по городам Египту
1 чел.
По популярности
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
12 окт
$2 647 за человека
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$350 за всё до 10 чел.
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
🚗 На машине
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Аэропорт Каира, утро
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
800$720 за человека
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
3 мая
4 мая
7 мая
8 мая
800$720 за человека
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Отель или аэропорт
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$400 за всё до 10 чел.
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Аэропорт Каира, утро
2 мая
3 мая
4 мая
31 мая
900$810 за человека

Что посмотреть в Каире на экскурсиях?

Каир полон уникальных достопримечательностей, это и древние пирамиды Гизы и улочки Старого Каира, древние мечети, копские церкви, арабские поселения, внушительная цитадель Саладина и минареты мечети султана Хасана, а также многочисленные музеи и нескончаемые уличные рынки

Местные экскурсоводы

Каир колоритный город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше понять столицу Египта и его традиции, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. В нашем каталоге вы найдете самые актуальные и интересные, вам необходимо только выбрать подходящие, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе, посмотрели пирамиды, Сфинкса, съездили в Саккару, исследовали гробницы. Во второй день мы изучали Каир: Каирский музей, мечеть Мухаммеда Али, коптскую Подвешенную церковь. Каждая локация произвела сильное впечатление, ни одна из них не была лишней в нашем маршруте. Была возможность немного модифицировать маршрут. Нашим гидом был русскоязычный египтолог Амр. Он замечательно провел экскурсии, рассказывал подробно и интересно, отвечал на все наши многочисленные вопросы, всегда приезжал вовремя. Амр всегда оставлял достаточно времени для фотографий, помогал делать семейные фото. Билеты приобретал заранее, поэтому нам не приходилось ждать в очередях. Помогал избежать толпы и назойливых продавцов. От всей души советуем эту экскурсию и благодарим экскурсовода Амра, водителя и организатора.
  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
    Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)
  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Двухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил с удовольствием отвечал на все мои вопросы. . Был очень внимательным и ответственным. Был впечатлен видами на древние пирамиды и масштабом их строительства.
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
    Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с 10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.
  • Л
    Любовь
    24 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Отличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру и очень аккуратному водителю Мухамеду. Все прошло интересно и безопасно. С командой была три дня,посетили Дахшур, Мемфис, Саккару и пирамиды в Гизе, Каирский музей, покатались по Нилу,увидели Коптский квартал,рынок и улицу Аль Муиз,съездили в Александрию. Прекрасная эрудиция и грамотность гида Амра поразила, на все мои вопросы я получила ответы:)
  • В
    Виктория
    11 августа 2023
    В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего
    Замечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм
  • О
    Оля
    25 апреля 2019
    Оазис Бахария из Каира
    Огромное спасибо Карим за интересные и незабываемые экскурсии!!! Качественная и оперативная работа, персональная встреча с выяснением всех нюансов и куча дельных советов!!! Приемлемые цены без "навязывания" и "легенд отельных гидов".

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру

Самые популярные туры в Каире
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
  2. Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
  3. Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
  4. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  5. Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Сколько стоит тур в Каире в апреле 2024
Сейчас в Каире можно забронировать 6 авторских туров от $350 до $2 647 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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