Д Дарья Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе Отличная экскурсия! Организаторы всегда были на связи, отвечали на все вопросы, согласовали с нами маршрут. Первый день мы провели в Гизе, посмотрели пирамиды, Сфинкса, съездили в Саккару, исследовали гробницы. Во второй день мы изучали Каир: Каирский музей, мечеть Мухаммеда Али, коптскую Подвешенную церковь. Каждая локация произвела сильное впечатление, ни одна из них не была лишней в нашем маршруте. Была возможность немного модифицировать маршрут. Нашим гидом был русскоязычный египтолог Амр. Он замечательно провел экскурсии, рассказывал подробно и интересно, отвечал на все наши многочисленные вопросы, всегда приезжал вовремя. Амр всегда оставлял достаточно времени для фотографий, помогал делать семейные фото. Билеты приобретал заранее, поэтому нам не приходилось ждать в очередях. Помогал избежать толпы и назойливых продавцов. От всей души советуем эту экскурсию и благодарим экскурсовода Амра, водителя и организатора.

Е Евгений Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

А Андрей Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

А Андрей В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего Двухдневная экскурсия понравилась! От своего гида узнал много про историю Египта и вообще об египтянах и их жизни. Гид Измаил с удовольствием отвечал на все мои вопросы. . Был очень внимательным и ответственным. Был впечатлен видами на древние пирамиды и масштабом их строительства.

А Андрей Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с 10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.

Л Любовь В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего Отличная программа, была немного переделана под мои личные предпочтения и за это огромное спасибо Мухамеду за организацию, замечательному гиду Амру и очень аккуратному водителю Мухамеду. Все прошло интересно и безопасно. С командой была три дня,посетили Дахшур, Мемфис, Саккару и пирамиды в Гизе, Каирский музей, покатались по Нилу,увидели Коптский квартал,рынок и улицу Аль Муиз,съездили в Александрию. Прекрасная эрудиция и грамотность гида Амра поразила, на все мои вопросы я получила ответы:)

В Виктория В Каире за 2 дня - тайны прошлого и настоящего Замечательная организация, точность водителя, Очень понравился экскурсовод Исмаил. Коммуникабельный, эрудированный. Спасибо за высокий профессионализм