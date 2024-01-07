Туры к Пирамидам Гизы и Большому Сфинксу из Каира

Найдено 5 туров в категории «Пирамиды Гизы» в Каире, цены от $350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
«Будем жить в отеле в Гизе недалеко от пирамид, 2-местное размещение с удобствами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$800 за человека
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
«Будем жить в отеле в Гизе недалеко от пирамид, 2-местное размещение с удобствами»
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$800 за человека
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
«Заберём вас из вашего отеля в Каире в 07:00 и отправимся к пирамидам Гизы»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$350 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Там же, в Гизе, рассмотрим ещё две и сфотографируемся с легендарным стражем Сфинксом»
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
«Встретим вас у аэропорта Каира и доставим в отель, расположенный вблизи плато Гиза»
2 ноя в 10:00
$980 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
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    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
    Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
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    10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамиды Гизы»

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  1. Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
  2. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  3. Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
  4. Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
  5. Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Сколько стоит тур в Каире в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 5 авторских туров от 350 до 2 412. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Узнайте сколько стоит посетить Египетские Пирамиды в Гизе из Каира в 2024, посетите вместе с русскоязычным гидом Великую пирамиду Хеопса, Микерина, Хефрена и Большого Сфинкса с трансфером из отеля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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