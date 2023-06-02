Поплавайте к ярким коралловым рифам и понаблюдайте за игривыми дельфинами в открытом море. Своими глазами полюбуйтесь на незабываемую красоту красочного подводного мира. Насладитесь обедом «шведский стол» на борту яхты и отдохните на песчаных отмелях. Прокатитесь на скоростной лодке-банане и попробуйте другие захватывающие водные виды спорта.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Рифы, дельфины и незабываемые моменты на яхте.
- Наслаждайтесь подводным плаванием и круизом на яхте из Марса Алама к рифу Сатайя в Красном море, известному как риф Дом дельфинов. Получите возможность поплавать вместе с дельфинами и исследовать уникальный коралловый риф с гидом. Снаряжение для подводного плавания, обед и неограниченное количество напитков включены в стоимость поездки. После того, как вас заберут из Марса-Алама на автомобиле с кондиционером, отправляйтесь к пристани, познакомьтесь с экипажем и поднимитесь на борт яхты. Прежде чем отправиться в путешествие, пройдите инструктаж и возьмите снаряжение для подводного плавания.
- Наслаждайтесь солнцем, отдыхом и морским бризом во время плавания к лазурно-голубому оазису высокой энергии в Красном море, окруженному многовековым хорошо сохранившимся коралловым рифом и домом для местных жителей — дельфинов. Прибытие в Дом дельфинов и Хрустальный храмовый риф, небольшой кристаллический участок, где дельфины производят на свет своих детенышей. Коралл здесь светлых тонов, почти полупрозрачный. Прыгните в воду, и команда поможет вам поплавать с дельфинами и провести незабываемое время.
- Двигайтесь к коралловым рифам, чтобы заняться сноркелингом и понаблюдать за ярко окрашенными рыбками, а затем заправиться свежими сезонными фруктами и обедом «шведский стол», приготовленным на борту экипажем. Полюбуйтесь волшебным видом на Красное море, наслаждаясь безалкогольными или горячими напитками на выбор в течение всего дня во время поездки. После обеда отправляйтесь на второе место для подводного плавания возле Dolphin House, чтобы познакомиться с коралловыми тростниками и рыбами. В конце поездки насладитесь круизом обратно к пристани, а затем вас отвезут обратно в отель.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский, Английский, Немецкий;
- Пожалуйста, подождите в вестибюле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи;
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце;
- Трансфер доступен из любого отеля в Марса-Аламе;
- Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения;
- Этот тур подходит для детей, но они не могут плавать с дельфинами и должны оставаться на лодке с членом семьи. Если ребенок хорошо плавает, он может заняться сноркелингом, но всегда должен быть в сопровождении взрослого;
- Есть вероятность, что дельфины не будут замечены в туре, потому что это неконтролируемый фактор;
- Вы не можете трогать кораллы или морских ежей во время тура.
Понедельник, среда, пятница в 05:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Перевозка на автомобиле с кондиционером
- 2 остановки для снорклинга
- Гид по сноркелингу
- Снаряжение для подводного плавания
- Обед «шведский стол»
- Свежие сезонные фрукты
- Прохладительные и горячие напитки в течение всего дня
- Минеральная вода в неограниченном количестве
- Медицинский ящик для оказания первой помощи
- Спасательные жилеты
- Доступ к душе с пресной водой
- Что не входит
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница в 05:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский, Английский, Немецкий
- Пожалуйста, подождите в вестибюле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце
- Трансфер доступен из любого отеля в Марса-Аламе
- Не допускаются несовершеннолетние без сопровождения
- Этот тур подходит для детей, но они не могут плавать с дельфинами и должны оставаться на лодке с членом семьи. Если ребенок хорошо плавает, он может заняться сноркелингом, но всегда должен быть в сопровождении взрослого
- Есть вероятность, что дельфины не будут замечены в туре, потому что это неконтролируемый фактор
- Вы не можете трогать кораллы или морских ежей во время тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании