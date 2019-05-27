Круиз в группе до 100 чел. 4.5 24 9ч 6 122 ₽ за 1 чел. Марса-Алам: круиз, сноркелинг с морскими черепахами и обед 🚌 На автобусе ⛴ Водные Осмотрите вблизи подводных обитателей Красного моря во время сноркелинг-тура у пляжа Абу-Дабаба

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марса-Аламе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от 6122₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марса-Аламе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 декабрь, январь и февраль