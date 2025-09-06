-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $350
$500 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Побывать в легендарных древних городах и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $357
$510 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 авг в 00:00
от $30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
$330 за всё до 8 чел.
Групповая
до 25 чел.
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$40 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$413
$590 за всё до 2 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Мото Cафари Марса-Алам
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25.20
$28 за человека
-
10%
Групповая
до 25 чел.
Марса Мубарак - дом морской коровы
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45
$50 за человека
Групповая
Хамата - коралловые острова
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 авг в 07:00
$70 за человека
-
7%
Групповая
Саттаях риф - дом дельфинов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 авг в 05:00
12 авг в 05:00
$74.40
$80 за человека
Групповая
Марса Алам: Супер Сафари
Путешествие на квадроциклах через пустыню к бедуинам, где можно попробовать чай и кальян, завершится ужином под звездами
Начало: Гид заберет вас из отеля
$40 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $550 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $550 за всё до 2 чел.
Групповая
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 07:30
$58 за человека
Групповая
Марса Алам Снорклинг с морскими коровами и черепахами в Марса Мубарак
Начало: Из ваших отели
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
Ощутите роскошь на яхте Нефертари, наслаждаясь закатом и изысканным ужином. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и романтику
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$95 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 2 чел.
Марса-Алам полон удивительных достопримечательностей, это и замечательные места для дайвинга и снорклинга, и живописное Красное море, и необычные мангровые леса, а также красивейший национальный парк Вади-Гималь с затерянными атоллами и самые великолепные пляжи
Марса-Алам прекрасное направление для уединенного отдыха и развлечений на природе. Конечно организовать самостоятельное посещение достопримечательностей будет крайне сложно, так как многие из них находятся в море, поэтому рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы найдете на нашем сайте. Просто выберите подходящие и забронируете 😉
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 6 сен 2025
Анастасия: Сегодня с мужем посетили очень интересную индивидуальную экскурсию в Луксор и Дендеру. Одной из обязательных локаций, которую я хотела
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Н
Все очень понравилось, трансфер легковой автомобиль с кондиционером, водитель приехал во время, в 3.00 забрал из отеля, по дороге делал
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Н
Всё прошло без проблем! Водитель встретил точно в назначенное время и доехал до нужного места, как мы и договаривались.
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Уставшие, но довольные. Вернулись мы с экскурсии. Я долго сомневалась, стоит ли отправляться, учитывая столь долгую дорогу, но ни разу
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Y
Супер экскурсия! Без лишних ненужностей!
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Л
Водитель прекрасно ориентировался по дороге, всегда был дружелюбным, а в салоне всегда можно было взять воду или колу. Советую однозначно!
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М
Потрясающая экскурсия, узнали много нового, спасибо нашему гиду - Мише. Благодаря ему нам удалось сэкономить на сувенирах, он шикарно торговался
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М
Хочу поділитися враженнями від нашої сімейної екскурсії в Луксор із гідом на ім’я Таха. Це був один із найкращих днів
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Н
Огромное спасибо за тёплый приём и поддержку в путешествии далеко от дома. Водитель был очень внимательный и вызывал доверие.
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A
Всё прошло отлично 👍 Забрали с отеля и привезли на яхту. После выплыли в море и увидели дельфинов они долго
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Всего 89 отзывов в Марсе-Аламе
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Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу
Самые популярные экскурсии в Марсе-Аламе
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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в августе 2026
Сейчас в Марсе-Аламе можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 25 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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