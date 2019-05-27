Все экскурсии в Марса-Аламе
Круиз
в группе до 100 чел.
9ч
6 122₽
за 1 чел.
Марса-Алам: круиз, сноркелинг с морскими черепахами и обед
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Осмотрите вблизи подводных обитателей Красного моря во время сноркелинг-тура у пляжа Абу-Дабаба
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марса-Аламе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от 6122₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марса-Аламе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Марса-Алама»
- SStefan27 мая 2019В этот тур входит круиз с тремя погружениями. Пляж не входит в программу. Но тур настоятельно рекомендуется
- SSarah8 мая 2019От встречи до возвращения в отель отлично. Мы видели черепах и ламантина.