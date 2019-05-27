Экскурсии Марса-Алама

Все экскурсии в Марса-Аламе

Марса-Алам: круиз, сноркелинг с морскими черепахами и обед
Круиз
в группе до 100 чел.
4.5
24
6 122
за 1 чел.
Марса-Алам: круиз, сноркелинг с морскими черепахами и обед
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Осмотрите вблизи подводных обитателей Красного моря во время сноркелинг-тура у пляжа Абу-Дабаба
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марса-Аламе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от 6122₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марса-Аламе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 декабрь, январь и февраль

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