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Экскурсии в Марсе-Аламе

Найдено 18 экскурсий в Марсе-Аламе, цены от $25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
На машине
13 часов
-
30%
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Проникнуться особой мистической атмосферой древности в поездке по храмам и некрополям
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $350$500 за всё до 8 чел.
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
На автобусе
12 часов
-
30%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Побывать в легендарных древних городах и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $357$510 за всё до 8 чел.
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 авг в 00:00
от $30 за всё до 3 чел.
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
На автобусе
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
$330 за всё до 8 чел.
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте
7 часов
16 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$40 за человека
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
На автобусе
16 часов
-
30%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$413$590 за всё до 2 чел.
Мото Cафари Марса-Алам
2 часа
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Мото Cафари Марса-Алам
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25.20$28 за человека
Марса Мубарак - дом морской коровы
Пешая
8 часов
-
10%
2 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Марса Мубарак - дом морской коровы
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45$50 за человека
Хамата - коралловые острова
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
Хамата - коралловые острова
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 авг в 07:00
$70 за человека
Саттаях риф - дом дельфинов
10 часов
-
7%
1 отзыв
Групповая
Саттаях риф - дом дельфинов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 авг в 05:00
12 авг в 05:00
$74.40$80 за человека
Марса Алам: Супер Сафари
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Групповая
Марса Алам: Супер Сафари
Путешествие на квадроциклах через пустыню к бедуинам, где можно попробовать чай и кальян, завершится ужином под звездами
Начало: Гид заберет вас из отеля
$40 за человека
Загадочная Дендера и золотой Луксор
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $550 за всё до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $550 за всё до 2 чел.
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
8 часов
Групповая
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата или рифе Сатайя с обедом
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 07:30
$58 за человека
Марса Алам Снорклинг с морскими коровами и черепахами в Марса Мубарак
7 часов
2 отзыва
Групповая
Марса Алам Снорклинг с морскими коровами и черепахами в Марса Мубарак
Начало: Из ваших отели
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
На яхте
Круизы
5 часов
Групповая
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
Ощутите роскошь на яхте Нефертари, наслаждаясь закатом и изысканным ужином. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и романтику
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$95 за человека
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
На автобусе
14 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 2 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 2 чел.

Что посмотреть в Марсе-Аламе на экскурсиях?

Марса-Алам полон удивительных достопримечательностей, это и замечательные места для дайвинга и снорклинга, и живописное Красное море, и необычные мангровые леса, а также красивейший национальный парк Вади-Гималь с затерянными атоллами и самые великолепные пляжи

Местные экскурсоводы

Марса-Алам прекрасное направление для уединенного отдыха и развлечений на природе. Конечно организовать самостоятельное посещение достопримечательностей будет крайне сложно, так как многие из них находятся в море, поэтому рекомендуем воспользоваться экскурсиями, которые вы найдете на нашем сайте. Просто выберите подходящие и забронируете 😉

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Дата посещения: 6 сен 2025
Анастасия: Сегодня с мужем посетили очень интересную индивидуальную экскурсию в Луксор и Дендеру. Одной из обязательных локаций, которую я хотела
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посетить был - храм богини Хатхор в Дендере, поэтому выбор пал на данную экскурсионную программу.
В 2 часа ночи водитель забрал нас прямо из нашего отеля в Марса-Алам и рано утром привез в Дендеру. Наш гид Таха начал экскурсию с рассказа о сотворении мира по мифам древних египтян. Он посвятил нас в пантеон языческих богов, рассказал про иероглифы и традиции.
Храм Хатхор - очень красивый. Мы увидели древние барельефы, узнали историю его строительства и познакомились с гипотезами о знаменитой «электрической лампочке».
Далее, мы двинулись к Карнакскому храму, который является одним из самых древних построек, дошедших до наших дней (храму 4500 лет). Несмотря, на жаркую погоду, было очень интересно прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся колонн и сделать памятные фотографии. Также, мы научились читать некоторые иероглифы и узнали, как определять какое имя фараону дали при рождении.
Затем, после сытного обеда мы отправились на прогулку по Нилу и увидели Луксор с воды.
В завершение экскурсии, мы посетили колоссы Мемнона и Долину Царей. Спуститься в древние гробницы - оказалось самой интересной частью экскурсии, так как именно здесь росписи сохранили свои оригинальные цвета, не пострадали от солнца, наводнений или вандалов.
В качестве вкусного подкрепления для обратной дороги экскурсовод угостил нас ароматными манго и свежими финиками.
Благодаря такому насыщенному дню мы увезем из Египта не только загар и морские фотографии, но и огромное желание посетить и другие достопримечательности этой гостеприимной страны.
Таха, с удовольствием побывали бы и на других ваших экскурсиях.

Артем: если кто-то думает на счет того, что это далеко, не жалейте денег, такого еще за мою практику путешествий никто не делал. Таха - гид просто огонь!

Даже мне было интересно !

Так же угостил нас свежими финиками и манго!

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Н
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Все очень понравилось, трансфер легковой автомобиль с кондиционером, водитель приехал во время, в 3.00 забрал из отеля, по дороге делал
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остановку в кафе, доехали с комфортом. На экскурсии было очень интересно, было время на фото, в процессе предоставляли холодную воду, угощали мороженым, после окончания экскурсии, угостили манго, очень приятно, обратно вернулись в отель в 19.30 так же довезли с комфортом. Могу смело рекомендовать

Все очень понравилось, трансфер легковой автомобиль с кондиционером, водитель приехал во время, в 3.00 забрал из
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Н
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Всё прошло без проблем! Водитель встретил точно в назначенное время и доехал до нужного места, как мы и договаривались.
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Ася
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Уставшие, но довольные. Вернулись мы с экскурсии. Я долго сомневалась, стоит ли отправляться, учитывая столь долгую дорогу, но ни разу
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не пожалели. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ. Особенно с Тахой и его командой. Все заранее нам разъяснили, с заботой.
Мы выехали из отеля в 3-30, вернулись в 18 часов. Авто для нас двоих - седан, но вполне комфортный. Советую взять с собой подушку из отеля и пробовать спать, по очереди лёжа на заднем сиденье.
Водитель порадовал: безопасная езда, музыка и комфортный режим AC. Остановка на кофе, где мы заодно и шляпы прикупили.
!Берите с собой мелочь - туалеты платные.
Самое яркое впечатление - Карнакский храм!!! это надо видеть и слышать. Особенно когда Таха так живо и с интересом делится историей, традициями, украсив все легким юмором. Гробницы Рамзесов «зашли» даже дочери (хотя она экскурсии не любит от слова совсем).
До Хачепсут доехали и из уважения к женщине-фараону, и нади фото, которые Таха кстати любезно делает с лучших ракурсов. Жарко уже стало днём, поэтому лучше выезжать ночью, чтоб до толпы автобусников погулять под открытым небом.
Город Мастеров - приклоняюсь перед такими искусными трудягами: каждая работа шедевр. Обязательно купите себе на память что-то. Пусть небольшое, но со смыслом и уважением к ручной работе этих ребят.
Забыла про Нил и вкуснейший обед (берите телятину).
Тахе огромное спасибо за манго!!! Желаю успехов, а мы теперь с Вами и в других городах Египта

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Y
Мото Cафари Марса-Алам
Супер экскурсия! Без лишних ненужностей!
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Л
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Водитель прекрасно ориентировался по дороге, всегда был дружелюбным, а в салоне всегда можно было взять воду или колу. Советую однозначно!
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М
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
Потрясающая экскурсия, узнали много нового, спасибо нашему гиду - Мише. Благодаря ему нам удалось сэкономить на сувенирах, он шикарно торговался
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за нас с местными продавцами. Ехали до Луксора на современной комфортабельной машине с кондиционером. Дорога, конечно, долгая от Марса Алама (через Сафагу), но это точно стоит того. Очень довольны экскурсией, всем её рекомендуем!

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М
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Хочу поділитися враженнями від нашої сімейної екскурсії в Луксор із гідом на ім’я Таха. Це був один із найкращих днів
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нашої відпустки!
Програма була надзвичайно насиченою та пізнавальною. Таха — справжній професіонал. Він не просто переказував сухі факти, а глибоко занурив нас в історію Давнього Єгипту, розповів багато цікавого про звичаї та сучасну культуру самих єгиптян.
Таха був дуже уважним до дрібниць: наприкінці екскурсії пригостив нас водою та купив дуже смачний кавун та главу, що було неймовірно приємно. Особливо вдячні йому за допомогу з ліками для нашої дитини — він допоміг все знайти та владнати це питання, коли нам була потрібна допомога.
Якщо плануєте поїздку в Луксор, дуже рекомендуємо звертатися саме до Тахи. Він справжній майстер своєї справи та чудова людина!

Хочу поділитися враженнями від нашої сімейної екскурсії в Луксор із гідом на ім’я Таха. Це був один із найкращих днів нашої відпустки!
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Н
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Огромное спасибо за тёплый приём и поддержку в путешествии далеко от дома. Водитель был очень внимательный и вызывал доверие.
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A
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
Всё прошло отлично 👍 Забрали с отеля и привезли на яхту. После выплыли в море и увидели дельфинов они долго
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нас сопровождали.
Потом всем выдали маски и ласты и пересадили на надувной лодку и с инструктором мы плавали и увидели двух черепах на расстоянии руки,очень здорово.
Потом сытный обед на борту и домой. Классно!!!

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Всего 89 отзывов в Марсе-Аламе

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Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу

Самые популярные экскурсии в Марсе-Аламе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама;
  2. Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор;
  3. Выгодный трансфер в Марса-Аламе;
  4. Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама;
  5. На яхте в заповедник Марса-Мубарак.
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в августе 2026
Сейчас в Марсе-Аламе можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 25 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Приглашаем вас на экскурсии из Марса-Алам, чтобы исследовать Египет во всём его разнообразии. Впечатляющие достопримечательности и уникальные приключения ждут вас в 2026 году. Забронируйте сейчас и начните планировать своё путешествие!