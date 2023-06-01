Риф Сатайя
Откройте для себя морской рай, полный удивительных живых существ и прекрасных природных формаций.
Вас ждут незабываемые впечатления, эмоции и встречи с морскими обитателями, которые оставят долгое впечатление в вашей памяти.
Вас ждут незабываемые впечатления, эмоции и встречи с морскими обитателями, которые оставят долгое впечатление в вашей памяти.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Волшебство подводного мира и встречи с дельфинами.
- Отправляйтесь в незабываемое приключение на риф Сатайя, где вас ждет захватывающий сноркелинг в двух разных местах. Ваш профессиональный гид предоставит вам краткое введение в удивительный мир морской жизни этого региона, а также даст важные инструкции по безопасности перед отправлением к первому месту, где вас ждет плавание с дельфинами. Природа этих животных игрива, и они с удовольствием демонстрируют свою игривость. Переживите незабываемые моменты, находясь рядом с этими умными созданиями в их естественной среде.
- После увлекательного знакомства с дельфинами вы сможете отдохнуть и насладиться свежеприготовленным обедом на борту. Затем приключение продолжится, и вы отправитесь ко второму месту для исследования великолепного кораллового рифа. Вас ожидает удивительное разнообразие ярких и уникальных видов рыб, а также захватывающие коралловые образования. Погрузитесь в мир красочного подводного ландшафта и ощутите волшебство, которое скрывается под поверхностью воды.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Использование снаряжения для сноркелинга
- Две остановки для снорклинга
- Гид по сноркелингу
- Что не входит
- Входные билеты в Национальный парк — 7$/чел.
- Фотосессия возможна по запросу за дополнительную плату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваши отелиЗавершение: Гид отвезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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