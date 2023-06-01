Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме

Риф Сатайя

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Откройте для себя морской рай, полный удивительных живых существ и прекрасных природных формаций.

Вас ждут незабываемые впечатления, эмоции и встречи с морскими обитателями, которые оставят долгое впечатление в вашей памяти.
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Ближайшие даты:
1
июн
2
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3
июн
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Волшебство подводного мира и встречи с дельфинами.
  • Отправляйтесь в незабываемое приключение на риф Сатайя, где вас ждет захватывающий сноркелинг в двух разных местах. Ваш профессиональный гид предоставит вам краткое введение в удивительный мир морской жизни этого региона, а также даст важные инструкции по безопасности перед отправлением к первому месту, где вас ждет плавание с дельфинами. Природа этих животных игрива, и они с удовольствием демонстрируют свою игривость. Переживите незабываемые моменты, находясь рядом с этими умными созданиями в их естественной среде.
  • После увлекательного знакомства с дельфинами вы сможете отдохнуть и насладиться свежеприготовленным обедом на борту. Затем приключение продолжится, и вы отправитесь ко второму месту для исследования великолепного кораллового рифа. Вас ожидает удивительное разнообразие ярких и уникальных видов рыб, а также захватывающие коралловые образования. Погрузитесь в мир красочного подводного ландшафта и ощутите волшебство, которое скрывается под поверхностью воды.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Использование снаряжения для сноркелинга
  • Две остановки для снорклинга
  • Гид по сноркелингу
Что не входит
  • Входные билеты в Национальный парк — 7$/чел.
  • Фотосессия возможна по запросу за дополнительную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваши отели
Завершение: Гид отвезет вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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