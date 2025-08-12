Подводное приключение

Посвятите целый день подводному плаванию среди первозданной природы на островах Хамата или рифе Сатайя. Исследуйте лагуны, познакомитесь с очаровательными дельфинами и насладитесь вкуснейшим обедом на борту. Комфортабельный трансфер доставит вас из отеля в Марса-Аламе до пристани. Вместе с гидом по подводному плаванию и опытной командой вы отправитесь в небольшой круиз к одной из локаций. Плывите по кристально чистой тропической воде Красного моря, ощущая на щеках свежий теплый бриз! Тропические пейзажи островов На островах Хамата вы погрузитесь в сверкающие голубые воды, чтобы поближе рассмотреть коралловые рифы и разноцветных тропических рыб. Поплаваете вокруг лагун и побродите по местам обитания дельфинов, черепах и скатов. Затем ваш капитан пришвартует лодку для сухопутной экскурсии на одном из островов. Побалуйте себя прогулкой по чистому белому песчаному пляжу!

Дельфиний дом

Мы доберемся к лазурно-голубому оазису в Красном море, окруженному многовековым хорошо сохранившимся коралловым рифом и дельфинами-прядильщиками. Так и возникло второе название рифа Сатайя — Дельфиний дом! Здесь же вы можете добраться до рифа Кристал Темпл — небольшого кристально чистого места, где дельфины рожают своих детенышей. Коралл здесь благодаря уникальному цвету кажется почти полупрозрачным. Прыгайте в воду, и команда поможет вам поплавать с морскими обитателями и насладиться незабываемым времяпрепровождением!