Сноркелинг — отличная возможность погрузиться в мир первозданной природы. Мы предлагаем вам окунуться в воды Красного моря.
Исследуйте живописные лагуны островов Хамата или познакомьтесь с дельфинами рифа Сатайя, а мы обеспечим вас необходимым снаряжением, опытными инструкторами и вкуснейшим обедом после насыщенного приключения!
Исследуйте живописные лагуны островов Хамата или познакомьтесь с дельфинами рифа Сатайя, а мы обеспечим вас необходимым снаряжением, опытными инструкторами и вкуснейшим обедом после насыщенного приключения!
Описание экскурсии
Подводное приключение
Посвятите целый день подводному плаванию среди первозданной природы на островах Хамата или рифе Сатайя. Исследуйте лагуны, познакомитесь с очаровательными дельфинами и насладитесь вкуснейшим обедом на борту. Комфортабельный трансфер доставит вас из отеля в Марса-Аламе до пристани. Вместе с гидом по подводному плаванию и опытной командой вы отправитесь в небольшой круиз к одной из локаций. Плывите по кристально чистой тропической воде Красного моря, ощущая на щеках свежий теплый бриз! Тропические пейзажи островов На островах Хамата вы погрузитесь в сверкающие голубые воды, чтобы поближе рассмотреть коралловые рифы и разноцветных тропических рыб. Поплаваете вокруг лагун и побродите по местам обитания дельфинов, черепах и скатов. Затем ваш капитан пришвартует лодку для сухопутной экскурсии на одном из островов. Побалуйте себя прогулкой по чистому белому песчаному пляжу!
Дельфиний дом
Мы доберемся к лазурно-голубому оазису в Красном море, окруженному многовековым хорошо сохранившимся коралловым рифом и дельфинами-прядильщиками. Так и возникло второе название рифа Сатайя — Дельфиний дом! Здесь же вы можете добраться до рифа Кристал Темпл — небольшого кристально чистого места, где дельфины рожают своих детенышей. Коралл здесь благодаря уникальному цвету кажется почти полупрозрачным. Прыгайте в воду, и команда поможет вам поплавать с морскими обитателями и насладиться незабываемым времяпрепровождением!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова национального парка Хамата
- Риф Сатайя
Что включено
- Встреча и высадка из/у отеля в Марса-Аламе
- Профессиональный гид по подводному плаванию
- Снаряжение для подводного плавания
- Посещение 2-3 мест для подводного плавания на скоростном катере
- Обед
- Напитки (минеральная вода, безалкогольные напитки, чай и кофе)
Что не входит в цену
- Вход в национальной парк - 15 $ с человека на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Отвратительная экскурсия, нас везли из отеля более 4 часов(никто не предупреждал об этом), потом час мы ждали на переполненном корабле когда все соберутся. Потом плыли 2 часа до этого волшебного
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