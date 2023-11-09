Сноркелинг — отличная возможность погрузиться в мир первозданной природы. Мы предлагаем вам окунуться в воды Красного моря.
Исследуйте живописные лагуны островов Хамата или познакомьтесь с дельфинами рифа Сатайя, а мы обеспечим вас необходимым снаряжением, опытными инструкторами и вкуснейшим обедом после насыщенного приключения!
Исследуйте живописные лагуны островов Хамата или познакомьтесь с дельфинами рифа Сатайя, а мы обеспечим вас необходимым снаряжением, опытными инструкторами и вкуснейшим обедом после насыщенного приключения!
Ближайшие даты:
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Острова национального парка Хамата
- Риф Сатайя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подводное приключение
Посвятите целый день подводному плаванию среди первозданной природы на островах Хамата или рифе Сатайя. Исследуйте лагуны, познакомитесь с очаровательными дельфинами и насладитесь вкуснейшим обедом на борту. Комфортабельный трансфер доставит вас из отеля в Марса-Аламе до пристани. Вместе с гидом по подводному плаванию и опытной командой вы отправитесь в небольшой круиз к одной из локаций. Плывите по кристально чистой тропической воде Красного моря, ощущая на щеках свежий теплый бриз! Тропические пейзажи островов На островах Хамата вы погрузитесь в сверкающие голубые воды, чтобы поближе рассмотреть коралловые рифы и разноцветных тропических рыб. Поплаваете вокруг лагун и побродите по местам обитания дельфинов, черепах и скатов. Затем ваш капитан пришвартует лодку для сухопутной экскурсии на одном из островов. Побалуйте себя прогулкой по чистому белому песчаному пляжу!
Дельфиний дом
Мы доберемся к лазурно-голубому оазису в Красном море, окруженному многовековым хорошо сохранившимся коралловым рифом и дельфинами-прядильщиками. Так и возникло второе название рифа Сатайя — Дельфиний дом! Здесь же вы можете добраться до рифа Кристал Темпл — небольшого кристально чистого места, где дельфины рожают своих детенышей. Коралл здесь благодаря уникальному цвету кажется почти полупрозрачным. Прыгайте в воду, и команда поможет вам поплавать с морскими обитателями и насладиться незабываемым времяпрепровождением!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и высадка из/у отеля в Марса-Аламе
- Профессиональный гид по подводному плаванию
- Снаряжение для подводного плавания
- Посещение 2-3 мест для подводного плавания на скоростном катере
- Обед
- Напитки (минеральная вода, безалкогольные напитки, чай и кофе)
- Что не входит
- Вход в национальной парк — 5$ с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: гид заберет вас из отеляЗавершение: ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Марсы-Алама
Групповые
Можно с детьми
На весь день
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Гастрономические
С обедом
Похожие туры из Марсы-Алама
Групповая
6 часов
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
от $70.55 за человека
Групповая
1 час
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
HH4R+28F, Marsa Alam, Red Sea Governorate, Egypt
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
$25 за человека
Групповая
2 часа
Мото Cафари Марса-Алам
забираем туристов из отелей
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
$32 за человека