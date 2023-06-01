Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)

Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы

Описание
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Ответы на вопросы
Погрузитесь в впечатляющий мир фараонов. Исследуйте увлекательные пирамиды Гизы. Откройте для себя сокровища бывших королей и королев в Египетском музее. Узнайте больше об истории Египта. Полюбуйтесь на знаменитого Сфинкса — стража у подножия пирамид.
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
Ближайшие даты:
1
июн
2
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3
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4
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5
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Описание

Что вас ожидает:

  • Захватывающее путешествие в мир фараонов.
  • Посетите Каир и его самые важные достопримечательности и памятники вместе с опытным гидом. Посмотрите знаменитые пирамиды Гизы и Великого Сфинкса, узнайте об истории региона и насладитесь местным обедом. Рано утром вас заберет автомобиль с кондиционером в вашем отеле в Марса-Аламе и встретит ваш гид в Каире. Ваш гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура по Каиру и расскажет вам все об истории Египта.
  • Начните день в увлекательном Египетском музее. Исследуйте древние сокровища фараона Тутанхамона среди других исторических чудес. После посещения музея найдите время, чтобы отдохнуть и насладиться обедом в выбранном ресторане. Затем посетите старейшее из сохранившихся чудес света — Пирамиды Гизы, Хефрена и Менкаура. Насладитесь фантастическим видом на все пирамиды бывших королей и королев. Полюбуйтесь на знаменитого стража пирамид — Великого Сфинкса. В конце тура прилетите обратно в аэропорт Хургады, а затем отвезите обратно в отель в Марса-Аламе.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
  • Небольшая группа (участников: не более 10).

Ежедневно в 02:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в отель
  • Туристический гид
  • Авиабилеты
  • Обед
  • Входные билеты на все достопримечательности, упомянутые в маршруте
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 02:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
  • Небольшая группа (участников: не более 10)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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