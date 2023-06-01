Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы
Погрузитесь в впечатляющий мир фараонов. Исследуйте увлекательные пирамиды Гизы. Откройте для себя сокровища бывших королей и королев в Египетском музее. Узнайте больше об истории Египта. Полюбуйтесь на знаменитого Сфинкса — стража у подножия пирамид.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Захватывающее путешествие в мир фараонов.
- Посетите Каир и его самые важные достопримечательности и памятники вместе с опытным гидом. Посмотрите знаменитые пирамиды Гизы и Великого Сфинкса, узнайте об истории региона и насладитесь местным обедом. Рано утром вас заберет автомобиль с кондиционером в вашем отеле в Марса-Аламе и встретит ваш гид в Каире. Ваш гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура по Каиру и расскажет вам все об истории Египта.
- Начните день в увлекательном Египетском музее. Исследуйте древние сокровища фараона Тутанхамона среди других исторических чудес. После посещения музея найдите время, чтобы отдохнуть и насладиться обедом в выбранном ресторане. Затем посетите старейшее из сохранившихся чудес света — Пирамиды Гизы, Хефрена и Менкаура. Насладитесь фантастическим видом на все пирамиды бывших королей и королев. Полюбуйтесь на знаменитого стража пирамид — Великого Сфинкса. В конце тура прилетите обратно в аэропорт Хургады, а затем отвезите обратно в отель в Марса-Аламе.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
- Небольшая группа (участников: не более 10).
Ежедневно в 02:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы в отель
- Туристический гид
- Авиабилеты
- Обед
- Входные билеты на все достопримечательности, упомянутые в маршруте
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 02:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
- Небольшая группа (участников: не более 10)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании