1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
4 июля в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
3 июля в 05:00
5 июля в 05:00
$55 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
3 июля в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
6 часов
Погружение с аквалангом для начинающих в Марса-Алам: обед на яхте включен
Подарите себе незабываемое приключение под водой в Марса-Алам. Погружение с аквалангом для начинающих с обедом на борту - идеальный способ увидеть подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$85 за человека
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$34 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная поездка в Каир с посещением Пирамид и Египетского музея
Погрузитесь в захватывающее путешествие по древнему Каиру, включая визит к величественным Пирамидам Гизы и Египетскому музею
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 02:00
Завтра в 02:00
3 июля в 02:00
от $379.05 за человека
Групповая
5 часов
Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином
Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$78.36 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$160 за человека
Круиз
1.5 часа
Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря
Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
3 июля в 04:00
€350 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «От вашего отеля»
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