Это путешествие для тех, кто мечтает увидеть пирамиды Гизы и открыть для себя новый Египетский музей. Вас ждут легенды фараонов, сфинкс и артефакты, которые веками были скрыты от мира. Вы ощутите масштаб древнеегипетского наследия и посетите единственное чудо света, сохранившееся до наших дней.

Описание экскурсии

Дорога из Марса-Аламы в Каир (9–11 часов в одну сторону)

Выезжаем в ночь (примерно в 21:00), чтобы вы могли отдохнуть во время долгой дороги.

Большой Египетский музей в Гизе (примерно 1,5 часа)

Главное культурное событие страны. Музей оснащён современными технологиями и интерактивными инсталляциями. Здесь представлена 7000-летняя история Египта, включая коллекцию сокровищ Тутанхамона.

Пирамиды Гизы (примерно 1,5 часа)

Пирамида Хеопса — самая монументальная. Высота 139 м, построена для фараона Хеопса IV династии, включает около 2,3 млн каменных блоков

Пирамида Хефрена — вторая по величине. Высота 136,5 м, визуально кажется выше из-за расположения на плато. Построена для сына Хеопса в 24 веке до н. э.

Пирамида Микерина — самая маленькая из трёх. Высота 66 м, построена для фараона IV династии Микерина в 2530-х годах до н. э. Рядом — три малые пирамиды-спутницы и остатки заупокойного храма

Большой сфинкс

Огромная известняковая статуя льва с чертами лица фараона Хефрена. Предположительно создан около 2600–2500 лет до н. э. и считается самой большой монолитной скульптурой в мире.

Обед (около 1 часа). Шведский стол: блюда из мяса, курицы, различные гарниры и салат.

