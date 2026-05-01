Это путешествие для тех, кто мечтает увидеть пирамиды Гизы и открыть для себя новый Египетский музей. Вас ждут легенды фараонов, сфинкс и артефакты, которые веками были скрыты от мира.
Вы ощутите масштаб древнеегипетского наследия и посетите единственное чудо света, сохранившееся до наших дней.
Описание экскурсии
Дорога из Марса-Аламы в Каир (9–11 часов в одну сторону)
Выезжаем в ночь (примерно в 21:00), чтобы вы могли отдохнуть во время долгой дороги.
Большой Египетский музей в Гизе (примерно 1,5 часа)
Главное культурное событие страны. Музей оснащён современными технологиями и интерактивными инсталляциями. Здесь представлена 7000-летняя история Египта, включая коллекцию сокровищ Тутанхамона.
Пирамиды Гизы (примерно 1,5 часа)
- Пирамида Хеопса — самая монументальная. Высота 139 м, построена для фараона Хеопса IV династии, включает около 2,3 млн каменных блоков
- Пирамида Хефрена — вторая по величине. Высота 136,5 м, визуально кажется выше из-за расположения на плато. Построена для сына Хеопса в 24 веке до н. э.
- Пирамида Микерина — самая маленькая из трёх. Высота 66 м, построена для фараона IV династии Микерина в 2530-х годах до н. э. Рядом — три малые пирамиды-спутницы и остатки заупокойного храма
Большой сфинкс
Огромная известняковая статуя льва с чертами лица фараона Хефрена. Предположительно создан около 2600–2500 лет до н. э. и считается самой большой монолитной скульптурой в мире.
Обед (около 1 часа). Шведский стол: блюда из мяса, курицы, различные гарниры и салат.
Организационные детали
- В стоимость входят билеты по программе, обед (шведский стол), услуги русскоговорящего гида из нашей команды
- Поездка проходит на большом туристическом автобусе с двумя водителями, охраной, кондиционером. Рекомендуем пользоваться туалетами на остановках и около достопримечательностей — примерно 10–20 египетских фунтов. На обеде туалеты бесплатные
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда ($2–3), вход в пирамиду Хеопса (по желанию, если остаётся время). Если останется свободное время, гид предложит водную прогулку по Нилу — $10 за чел.
в понедельник и пятницу в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$190
|Дети до 11 лет
|$160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Марсе-Аламе
Провела экскурсии для 746 туристов
Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
Входит в следующие категории Марсы-Алама
$190 за человека