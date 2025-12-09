Мини-группа
до 3 чел.
Пирамиды Гизы + Большой Египетский музей из Мерса-Матруха
Увидеть пирамиды, понять их смысл и окунуться в историю в крупнейшем археологическом музее страны
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$170 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Мерса-Матруха)
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: У вашего отеля
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
$600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матруха
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$500 за всё до 8 чел.
