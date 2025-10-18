Приглашаю совершить путешествие в прошлое: полюбоваться величественными пирамидами, погрузиться в мир фараонов и их жен, рассмотреть старинные скульптуры и храмы.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Описание экскурсии
Великие пирамиды и не только
Вы посетите три главные исторические зоны Древнего Египта. В программе:
- Мемфис — вы погуляете по руинам первой столицы объединенного Египта на западном берегу Нила. Раскроете ее историю и услышите о царе Менесе. Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха.
- Саккара — гигантский древний некрополь, состоящий из множества памятников. Я покажу ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды Унаса. Поделюсь связанными с ними тайнами и историями.
- Гиза — «визитная карточка» страны. Именно здесь вы увидите того самого Большого сфинкса и пирамиды с открыток. А я расскажу о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине, для которых они были построены.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером
- Дорога из Марса матрох до Гизы займёт около 4часов.
- Входные билеты не включены в стоимость: Гиза — 700 фунтов, Саккара — 600 фунтов, Серапем — 350 фунтов, Мемфис — 200фунтов
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Марсе-Матрухе
Провели экскурсии для 1008 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 окт 2025
Очень классная экскурсия. Гид замечательный, видно что горит своим делом. Нам очень понравилось, информации много, но не перенасыщает. Есть свободное время чтобы после рассказа насладится достопримечательностями самим. Машина удобная, водитель хороший, забрали и вернули в отель в мерса-матрух. Обратно доехали даже быстрее чем туда.
I
Irene
15 окт 2025
Искали экскурсию и организатора, кто заберет нас именно из Мерса-Матрух, все организует, расскажет, покажет пирамиды.
Быстро и легко оформили бронь, сказу связались, все обсудили
Спасибо большое Эмаду за такую четкую организацию! Полноценное
Быстро и легко оформили бронь, сказу связались, все обсудили
Спасибо большое Эмаду за такую четкую организацию! Полноценное
Похожие экскурсии из Марсы-Матруха
Мини-группа
до 3 чел.
Пирамиды Гизы + Большой Египетский музей из Мерса-Матруха
Увидеть пирамиды, понять их смысл и окунуться в историю в крупнейшем археологическом музее страны
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир - город чудес (из Мерса-Матруха)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матруха
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$500 за всё до 8 чел.