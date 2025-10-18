Н Наталья

Очень классная экскурсия. Гид замечательный, видно что горит своим делом. Нам очень понравилось, информации много, но не перенасыщает. Есть свободное время чтобы после рассказа насладится достопримечательностями самим. Машина удобная, водитель хороший, забрали и вернули в отель в мерса-матрух. Обратно доехали даже быстрее чем туда.