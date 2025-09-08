Хотите прикоснуться к одной из величайших загадок человечества? Отправляйтесь с нами к пирамидам Гизы — единственному сохранившемуся чуду света. Это путешествие откроет вам мир фараонов и тайн. Вы узнаете, почему пирамида Хеопса меняет цвет, что скрывают её стены и как жили древние правители. В финале посетим крупнейший музей, где погрузимся в историю Древнего Египта.

Описание экскурсии

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

Вы увидите три великие усыпальницы фараонов, узнаете, зачем древние египтяне возводили такие грандиозные сооружения, как поднимали многотонные блоки и какие тайны до сих пор хранят их стены. А также выясните — правда ли внутри есть комната, которая до сих пор не была найдена?

Великий Сфинкс

Рассмотрим самую загадочную статую Египта — Великого Сфинкса. Мы расскажем, почему у него нет носа, какие подземные тоннели скрываются под монументом и какие теории о его происхождении существуют. Поговорим о смысле создания Сфинкса и связи этой фигуры с созвездием Льва.

Панорамная площадка

Сделаем остановку на одной из лучших смотровых площадок — отсюда открывается впечатляющий вид на все три пирамиды. Отличное место для ярких и запоминающихся фотографий!

Большой Египетский музей в Гизе

Вы посетите крупнейший современный археологический музей Египта. Здесь, всего в двух километрах от пирамид, с помощью мультимедийных экспозиций познакомитесь с историей древней цивилизации. Увидите десятки тысяч артефактов, гигантскую статую Рамзеса II и ритуальную лодку Хуфу, предназначенных для путешествия фараона в загробный мир.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном седане

Пирамиды мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете посетить их самостоятельно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: