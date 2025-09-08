Мои заказы

Пирамиды Гизы + Большой Египетский музей из Мерса-Матруха

Увидеть пирамиды, понять их смысл и окунуться в историю в крупнейшем археологическом музее страны
Хотите прикоснуться к одной из величайших загадок человечества? Отправляйтесь с нами к пирамидам Гизы — единственному сохранившемуся чуду света. Это путешествие откроет вам мир фараонов и тайн. Вы узнаете, почему пирамида Хеопса меняет цвет, что скрывают её стены и как жили древние правители. В финале посетим крупнейший музей, где погрузимся в историю Древнего Египта.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

Вы увидите три великие усыпальницы фараонов, узнаете, зачем древние египтяне возводили такие грандиозные сооружения, как поднимали многотонные блоки и какие тайны до сих пор хранят их стены. А также выясните — правда ли внутри есть комната, которая до сих пор не была найдена?

Великий Сфинкс

Рассмотрим самую загадочную статую Египта — Великого Сфинкса. Мы расскажем, почему у него нет носа, какие подземные тоннели скрываются под монументом и какие теории о его происхождении существуют. Поговорим о смысле создания Сфинкса и связи этой фигуры с созвездием Льва.

Панорамная площадка

Сделаем остановку на одной из лучших смотровых площадок — отсюда открывается впечатляющий вид на все три пирамиды. Отличное место для ярких и запоминающихся фотографий!

Большой Египетский музей в Гизе

Вы посетите крупнейший современный археологический музей Египта. Здесь, всего в двух километрах от пирамид, с помощью мультимедийных экспозиций познакомитесь с историей древней цивилизации. Увидите десятки тысяч артефактов, гигантскую статую Рамзеса II и ритуальную лодку Хуфу, предназначенных для путешествия фараона в загробный мир.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане
  • Пирамиды мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете посетить их самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет в Большой египетский музей — $26 за чел.
  • Билет на пирамиды с возможностью входа внутрь — $14 за чел.
  • Обед в чистом традиционном ресторане (по желанию) — около $25 за чел.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Марсе-Матрухе
Провели экскурсии для 236 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Техтелев
8 сен 2025
Роскошная экскурсия к невероятному чуду света. Потрясающе проведена Махмудом. Смогли прикоснуться к постройкам, простоявшим тысячелетия. Очень интересно и насыщенно. Остались в полном восторге. Ездили с Марса Матруха, ездили вдвоем на комфортном седане.
Рекомендую
