Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Шумный и величественный, мудрый и самобытный, Каир запомнится вам на всю жизнь. Вы погрузитесь в его историю, прикоснетесь к тайнам пирамид и сфотографируетесь с Большим сфинксом. Погуляете по Национальному музею и увидите сокровища, найденные археологами. Мы станем вашими надежными проводниками и поможем почувствовать себя в Египте желанными гостями.
Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы
С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.
Каирский музей и прогулка по Нилу
Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.
Организационные детали
Обязательно нужна виза и штамп по прилёту в Египет. Если вы её не купили сами, то в день экскурсии купим вам за 30 долларов
Расстояние от до Каира около 400 км, учитывайте своё физическое состояние и готовность провести много времени в дороге при заказе экскурсии
Для 1-2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для 3-6 человек — на микроавтобусе
В Мерса-Матрухе вас встретит водитель, гид присоединится к вам в Каире
Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Марсе-Матрухе
Провели экскурсии для 1008 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.