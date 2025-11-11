Шумный и величественный, мудрый и самобытный, Каир запомнится вам на всю жизнь. Вы погрузитесь в его историю, прикоснетесь к тайнам пирамид и сфотографируетесь с Большим сфинксом. Погуляете по Национальному музею и увидите сокровища, найденные археологами. Мы станем вашими надежными проводниками и поможем почувствовать себя в Египте желанными гостями.

Описание экскурсии

Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы

С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.

Каирский музей и прогулка по Нилу

Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.

