Александрия — культурный центр страны. Здесь разворачивались отношения Клеопатры и Марка Антония, находилась легендарная библиотека и чудо света — маяк. А ещё творили учёные, философы и первые артисты. Мы приглашаем вас изучить памятника древнего города вместе с гидом-историком. Если вы отдыхаете в Мерса-Матрухе, не упустите шанс — Александрия рядом!

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля на трансфере

10:00 — прибытие в Александрию. Вас встретит гид с профильным образованием. Он расскажет о городе, влиянии греков и римлян, а также о ключевых событиях, происходивших в Александрии. Вы узнаете, как Клеопатра стала царицей и какую роль она сыграла в истории

10:15 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов

11:40 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак

13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле

14:00 — внешний осмотр здания знаменитой Александрийской библиотеки

15:00 — обед в местном ресторане

16:00 — отъезд в Мерса-Матруху

Организационные детали