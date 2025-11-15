Александрия — культурный центр страны.
Здесь разворачивались отношения Клеопатры и Марка Антония, находилась легендарная библиотека и чудо света — маяк. А ещё творили учёные, философы и первые артисты. Мы приглашаем вас изучить памятника древнего города вместе с гидом-историком. Если вы отдыхаете в Мерса-Матрухе, не упустите шанс — Александрия рядом!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля на трансфере
10:00 — прибытие в Александрию. Вас встретит гид с профильным образованием. Он расскажет о городе, влиянии греков и римлян, а также о ключевых событиях, происходивших в Александрии. Вы узнаете, как Клеопатра стала царицей и какую роль она сыграла в истории
10:15 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов
11:40 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак
13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле
14:00 — внешний осмотр здания знаменитой Александрийской библиотеки
15:00 — обед в местном ресторане
16:00 — отъезд в Мерса-Матруху
Организационные детали
- Водитель заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле Lancer expander, Kia, Toyota, Hyundai (в зависимости от количества человек)
- На месте вас встретит русскоязычный гид-историк нашей команды
- Отдельно оплачивается: билеты по маршруту — около $11 за чел., обед — по желанию
- Если вы хотите посетить библиотеку — напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Марсе-Матрухе
Провели экскурсии для 1012 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
