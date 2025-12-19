Описание экскурсии
Каир - многогранный мегаполис, столица Египта на протяжении долгих лет. В древнем Египте - это город Ун (город солнца). В римский период - Вавилон. В христианский период - Коптский квартал. В исламский период - Каир. В королевский период - один из самых красивых городов всего мира. Поэтому Каир достоин для посещения. Но для этого нужен настоящий гид, профессиональный историк с профильным образованием, а не просто сопровождающий гид. Здесь на каждом углу есть много интересного, и просто пройти мимо молча будет скучно. Я создал эту программу для всех пожеланий. Программа - гибкий маршрут по Каиру, выбирайте один из этих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 -пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале Святого Симеона Сапожника 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Аль-Муизз и рынок Хан Эль-Халили. Пятая программа: 1 - Гиза: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - Саккара: ступенчатая пирамида, пирамида Тити, загадочный Серапем. 3 - Мемфис и статуя Рамзеса II. Шестая программа: (с доплатой 50 $) 1-пирамиды в гизе Хеопс, Хефренос и Микринос 2-GEM: большой Египетский музей. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
полицейские разрешения Оплачивается отдельно: 1- Транспорт: седан (1-2 чел) 300$ микроавтобус (3-8 чел) 350$ 2- обед в ресторане Каира по 15$ за человека 3- входные билеты на исторические памятники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды
- Музей
- Церкви
- Мечети
Что включено
- Услугги русскоязычного гида/nавто/nполициейские разрешения /n
Что не входит в цену
- -Трансфер:/n*легковая машина:200 $/n*микроавтобус:250 $/n-Обед в ресторане по 15 $ за человека/n-Входные билеты на исторические объекты/n-напитки/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мерса-Матрух
Завершение: Мерсаматрох
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
