Полезная информация о Порт-Саиде
Что нужно знать о Порт-Саиде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Саиде
22:2549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Порт-Саид
|По-английски
|Port Said
|Столица региона
|Порт-Саид является столицей региона
|Население города
|538 378 чел.
|Аэропорт
|Порт-Саид PSD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря