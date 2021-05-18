Всё о Порт-Саиде

Полезная информация о Порт-Саиде

Что нужно знать о Порт-Саиде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Саиде
22:2549
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаПорт-Саид
По-английскиPort Said
Столица регионаПорт-Саид является столицей региона
Население города538 378 чел.
АэропортПорт-Саид PSD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Порт-Саид на карте