Всё об Амбато

Полезная информация об Амбато

Что нужно знать об Амбато: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Амбато
12:4359
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаАмбато
По-английскиAmbato
Столица регионаАмбато является столицей региона
Население города154 369 чел.
АэропортChachoan ATF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота2 597 м. от уровня моря

Где находится Амбато на карте