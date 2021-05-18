Полезная информация об Амбато
Что нужно знать об Амбато: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Амбато
12:4359
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Амбато
|По-английски
|Ambato
|Столица региона
|Амбато является столицей региона
|Население города
|154 369 чел.
|Аэропорт
|Chachoan ATF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|2 597 м. от уровня моря