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Полезная информация об Эквадоре

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Флаг Эквадора
Флаг Эквадора
НазваниеЭквадор
Эмодзи флаг🇪🇨
Полное названиеРеспублика Эквадор
По-английскиEcuador
СтолицаКито
ГородаСписок городов
ВалютаДоллар США
Площадь283 560 км²
Население16 599 593 чел.
Телефонный код+593
Код ISOEC
Основной домен.EC
Соседние страны🇨🇴 Колумбия🇵🇪 Перу

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Эквадор

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