Полезная информация об Эквадоре
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Флаг Эквадора
|Название
|Эквадор
|Эмодзи флаг
|🇪🇨
|Полное название
|Республика Эквадор
|По-английски
|Ecuador
|Столица
|Кито
|Города
|Список городов
|Валюта
|Доллар США
|Площадь
|283 560 км²
|Население
|16 599 593 чел.
|Телефонный код
|+593
|Код ISO
|EC
|Основной домен
|.EC
|Соседние страны
|🇨🇴 Колумбия🇵🇪 Перу
Где находится Эквадор на карте
Эквадор