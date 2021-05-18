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Полезная информация о Гуаякиле

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Местное время в Гуаякиле
12:4404
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаГуаякиль
По-английскиGuayaquil
Столица регионаГуаякиль является столицей региона
Население города1 952 029 чел.
АэропортГуаякиль GYE
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Гуаякиль на карте

Гуаякиль фото города
Гуаякиль

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