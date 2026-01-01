Описание тура
Откройте для себя магию Эквадора и Галапагосов: Путешествие по трем уникальным мирам!
Представьте себе приключение, которое перенесет вас из величественных Анд в сердце Амазонии, а затем на загадочные Галапагосские острова. Это не просто тур, это погружение в три совершенно разные, но одинаково завораживающие экосистемы Эквадора, которые подарят вам незабываемые впечатления.
Этот тур ваш шанс увидеть Эквадор во всем его многообразии, от заснеженных вершин Анд до бескрайних просторов Амазонии и уникальных экосистем Галапагосов. Приготовьтесь к путешествию, которое изменит ваше представление о мире!
Программа тура по дням
Начало тура в любой день в зависимости от наличия
Прибытие в аэропорт Марискаль Сукре города Кито. Трансфер в отель Plaza Grande.
Отель Plaza Grande вырастает над центральной площадью - площадь Независимости. Это один из первых отелей, построенных в столице, который был полностью реконструирован для того, чтобы превратиться в прекрасный бутик-отель и идеальное место для наслаждения чудесами вечного города.
Высота 2800м.
Средняя температура - +20С днем, +10С ночью.
Размещение в отеле Plaza Grande, номер Royal Suite
Продолжительность трансфера 1 час.
(-)
Кито
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора.
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 8 часов.
Высота 2800м.
Средняя температура - +20С днем, +10С ночью.
В течение обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, церкви, купола и крыши, которые являются историческими реликвиями, и узнаете о колониальном искусстве, архитектуре, культуре, легендах и традициях.
Кито, столица Эквадора, был основан в 16 веке на руинах города инков и расположен на высоте 2800 м. Несмотря на землетрясение 1917, город имеет наиболее хорошо сохранившийся и наименее измененный исторический центр в Латинской Америке. Архитектура и богатые интерьеры являются примерами Художественной школы Кито, которая представляет собой соединение испанского, итальянского, мавританского, фламандского искусств и искусства коренных народов. Художники этой школы работали над камнем и деревом, чтобы придать форму самым важным религиозным событиям. После полуторачасовой пешей экскурсии, исследуя Старый город, вы поймете почему Кито был первым городом мира, вошедшим в список культурного наследия Юнеско.
Кито получил свое название от племени китус, населявшего регион задолго до испанского завоевания. В 1533 году Себастьян де Беналькасар овладел городом, который был сначала столицей Империи инков, а в 1541 году он был возведен в звание испанского города. Его полное название - Сан-Франциско-де-Кито. Город был столицей государства Кито до конца испанского колониального господства.
Францисканский орден был первым из орденов, утвердившихся в Кито. Францисканцы немедленно начали строительство монастыря, который стал центром образования и искусства и имеет собственные школы живописи и скульптуры.
Вокруг главной площади Пласа-Гранде находятся главные здания страны: Кафедральный собор, Президентский дворец, Архиепископский дворец и здание Мэрии. Мы посетим самый лучший образец колониального искусства в городе - иезуитский храм, фасад которого покрыт сложной резьбой.
Также нас ждет посещение готического собора Basilica del Voto Nacional:
Это религиозное сооружение было спроектировано французским архитектором, вдохновленным собором Парижской Богоматери. Базилика Национального Обета считается самым представительным произведением неоготической архитектуры в стране и одним из самых выдающихся в Латинской Америке.
Базилика Национального Обеда была основана в 19 веке и считается незавершенной, имеет на фасаде горгулий, а также эндемичных животных страны и региона, таких как: кайманы, черепахи, олуши, обезьяны и другие.
Этот религиозный храм имеет длину 140 метров, ширину 35 метров и высоту центрального нефа 30 метров.
Две фронтальные башни имеют высоту 115 метров. Базилика является одним из самых высоких сооружений города!
Кито является столичным городом и имеет много контрастов, вы сможете оценить это, посетив старый город и новые районы.
Красивый вид на весь город вам откроется со смотровой площадки Панесильо со статуей Девы Марии с крыльями покровительницы города.
Отправляемся к Середине мира (линия экватора).
Существуют два места для посещения линии экватора, и мы посетим оба места:
1.) Город Митад-дель-Мундо.
Город Митад-дель-Мундо - это туристический комплекс, где туристы могут обнаружить монумент, сделанный в память о геодезической экспедиции 1736 года, установившей прохождение линии экватора в этом месте. Туристический комплекс Середина Мира принадлежит префектуре провинции Пичинча, Эквадор. Он расположен в приходе Сан-Антонио столичного округа Кито, к северу от центра города Кито.
Между 1979 и 1982 годами был установлен памятник высотой 30 метров, отмечающий место, где, как считалось, проходила линия экватора. От центра монумента отходит линия, обозначающая экватор, за многие годы бесчисленные туристы пересекли ее. Но на самом деле вся конструкция расположена в 240 м к югу от настоящей линии, которая была вычислена в Хх веке верно благодаря появлению системы позиционирования Gps.
2.) Музей Интиньян.
В этом музее мы сможем реализовать серию экспериментов, которые объясняют влияние линии экватора на естественные силы природы (закручивание воды, балансирование куриного яйца, прогулка по линии экватора). Также здесь вы получите информацию о культуре древних народов, узнаете о ритуале тсантса, и вы сможете увидеть серию тотемов различных культур Южной Америки. Здесь стоят традиционные жилища разных культур, существующих в стране, например, домик с предметами, принадлежавшими одной индейской семье, которая жила в этом месте много поколений назад.
Возвращение в отель. Свободный вечер.
Остановки: Базилика Национального Обета, Главная Площадь, Золотая Церковь, площадь Сан-Франциско, холм с Девой Марией, музей Интиньян, Середина Мира.
Размещение в отеле Plaza Grande
(завтрак)
Кито-Килотоа-Баньос
Завтрак в отеле.
Посещение кратерного озера Килотоа.
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 11 часов.
Продолжительность переезда Кито-Килотоа 3,5 часа; Килотоа-Баньос 3.5 часа.
Высота экскурсии 3900м. Высота ночевки 1800м.
Средняя температура в течение экскурсии - +10С.
Мы отправимся из Кито по панамериканскому шоссе по направлению к плантации роз в долине Котопакси. На плантации мы увидим розы разных цветов и размеров, которые Эквадор экспортирует в различные точки земного шара. Мы понаблюдаем за процессами срезывания, отбора и упаковки, который нас убедит в высоком качестве экспортируемого товара.
Примечание: плантация не посещается в выходные и праздничные дни!
Продолжение путешествия к вулкану Килотоа. По пути посещается кустарная мастерская в деревне Тигуа, где зародился стиль живописи Наив - андские пейзажи Эквадора на овечьей шкуре.
Затем мы продолжим наш путь в западном направлении к Центральным Андам Эквадора. Мы отправимся по маршруту, известному как Путь Пухили, проезжая через поселок Килотоа.
Прибыв к кратеру Килотоа, мы посетим смотровую площадку с видом на кратерное озеро и сможем прогуляться по индейской общине.
По желанию (в зависимости от желания всей группы), мы сможем спуститься пешком к краю озера, поплавать на каяках и вернуться на мулах. Прогулка на каяке и мулы не включены в стоимость.
Услуги подъема на мулах неофициальные, предлагаются местными жителями и только до 15:00, приблизительно.
Остановки: плантация роз, смотровые площадки, галерея индейской живописи, кратерное озеро.
Трансфер в отель. Свободный вечер. Включенный ужин в отеле.
Размещение в отеле Luna Volcan, Standard room
(завтрак, ужин)
Баньос
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу Баньосу и посещение водопадов.
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 7-8 часов.
Туристический город Баньос расположен в долине с водопадами и горячими источниками рядом с вулканом Тунгурауа высотой 5016 метров.
Население Баньоса составляет 20000 жителей, город находится на высоте 1826 метров, среднегодовая температура 20 C.
Город приглашает вас отдохнуть в окружении красивой природы и предлагает приключения для всей семьи и экстремальные виды спорта, такие как рафтинг, скалолазание, каньонинг, канопи, трекинг, горный велосипед и тарзанка (банджи-джампинг).
После завтрака в отеле мы осуществим короткий тур и посетим центр городка с приятным субтропическим климатом. Позже мы начнем наш путь по водопадам: Agoyan, Фата невесты (Manto de la Novia) и Котел Дьявола (Pailn del Diablo).
Мы также сможем прокатиться на знаменитых качелях Конец Света и совершить канопи над каньоном Пастаса (канопи не включен в стоимость Usd 15 на человека).
Во второй половине дня свободное время для самостоятельного изучения города и отдыха в термальных источниках (по желанию). Включенный ужин в отеле.
Остановки: качели Конец Света, водопад Агоян, прогулка вдоль каньона, водопад Фата Невесты с канатной дорогой, водопад Котел Дьявола, сити тур по городу.
Размещение в отеле Luna Volcan
(завтрак, ужин)
Баньос-Амазония
3 Дня / 2 Ночи в амазонском лодже
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 4-5 часов.
Высота ночевки 400м.
Средняя температура - +25-28С.
После завтрака в отеле мы направимся к сельве Амазонии по направлению к городу Тене. По пути будет несколько возможностей остановиться и сделать хорошие снимки, в то же самое время любуясь обширными зелеными долинами и красивыми водопадами.
Дорога заканчивается в Punta Ahuano, маленьком портовом городе на северном берегу реки Напо, где нас будут ждать в конце дня каноэ для 15 минутного плавания вниз по течению к Casa del Suizo. После размещения в лодже все туристы смогут насладиться закатом солнца и освежительным коктейлем возле нашего плавательного бассейна.
Размещение в Casa del Suizo Lodge, Standard room
(завтрак, ужин)
Амазония
Целый день в Амазонских джунглях.
Все экскурсии в Casa del Suizo проводятся местным гидом, обладающим обширными знаниями в лекарственных растениях дождевого леса и других полезных растениях. Типичный день начинается после раннего завтрака, и далее вас ждут разнообразные мероприятия на выбор:
Misicocha
Находится в 15 минутах вверх по течению на лодке. Это частный заповедник с девственным лесом, который мы бы хотели показать вам. Все тропы, разной протяженности и уровней сложности (от 1 часа до 4 часов), начинаются от приюта с соломенной крышей в сотнях метрах от берега реки. Ваш местный гид раскроет вам секреты тропического дождевого леса. Тропа приведет вас через живописные ручейки и холмы к сценической смотровой площадке. Ваш гид объяснит вам как индейцы кичуа используют огромное разнообразие растений. Обширные знания гида о лекарственных растениях просто впечатляют. После нашего похода мы предлагаем вам освежительное плавание вниз по реке на плоту из бальзы. Примерно через 30 минут вы прибудете обратно к Casa del Suizo.
Cosano / Amazoonico
20-минутное плавание на лодке приведет вас к Casano частная собственность с девственным лесом на реке Arajuno. Походы на разное расстоянием (от 1 до 3 часов). С двух разных смотровых площадок вам откроется вид на деревню Ауано, реку Напо и несколько маленьких речек, которые впадают в Напо. Ваш местный гид покажет вам удивительный мир растений, которые будут встречаться на пути. Затем вы будете приглашены к сплаву вниз по течению реки Arajuno на камерах. Также на реке Arajuno находится знаменитый спасательный центр Amazoonico. Миссия центра это забота о травмированных или конфискованных диких животных и, если это возможно, дальнейшее внедрение их в естественную среду обитания. Это отличная возможность для наших гостей увидеть животных, обитающих в регионе и которых трудно увидеть в джунглях. 15-минутное плавание на лодке приведет вас обратно к Casa del Suizo.
Чича, воздушное оружие, керамика и искусство резьбы по дереву
Короткое плавание на лодке вниз по течению приведет вас к семье индейцев кичуа, которая живет недалеко от деревни. Вы сможете понаблюдать за изготовлением традиционного напитка чича и, естественно, будете приглашены для его дегустации. Вам расскажут о воздушном оружии важное орудие для охоты людей, живших в джунглях в древние времена. Используйте возможность и попытайтесь попрактиковаться в этом сложном и очень специальном методе охоты. Возвращаясь в деревню, по пути мы посетим керамическую мастерскую, где женщина покажет вам процесс ручного производства типичных керамических изделий региона Ориенте, для изготовления которых жители используют только естественные материалы. Далее нас ждет следующая остановка в мастерской изделий из дерева, где мастера покажут нам как куски дерева превращаются в красивых птиц.
Остров
Вы пересечете реку по направлению к острову, который находится напротив. Тропа на острове очень ровная, и поход займет от 1 до 2 часов. Ваш гид расскажет вам про местные сельскохозяйственные продукты: маниок (местное название юка), бананы, какао, кофе, разные травы и клубневые, большинство из которых культивируется, но некоторые являются дикорастущими.
Ферма бабочек
Примерно в 15 минутах ходьбы от Casa del Suizo находится ферма бабочек. Сконструированная как живая выставка ферма сейчас успешно размножает более 20 местных видов бабочек! Гостям будет показано как эти красивые насекомые размножаются и растут и затем отпускаются в специальное помещение, где сотни разноцветных бабочек, включая удивительного голубого морфа перелетают с цветка на цветок.
Размещение в Casa del Suizo Lodge
(завтрак, обед, ужин)
Амазония-Папаякта
Завтрак в отеле.
Термальные источники.
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 4-5 часов.
Высота ночевки 3300м.
Средняя температура ночевки - +10С.
После завтрака в лодже мы посетим Дом бабочек и выезжаем из лоджа по направлению к термальным источникам Папаякта (3 часа в пути).
Прибытие в источники.
Свободное время в бассейнах с термальными водами.
Эти изумительные источники расположены по дороге Коричного дерева, по тому же маршруту, который совершил в 1542 году Франсиско де Орельяна в своей экспедиции, когда он пересекал горную цепь Анд в поисках золота и других драгоценностей, и которая непредвиденно привела его к открытию реки Амазонки. Папаякта находится в высокогорье Эквадора, на высоте 3220 метров над уровнем моря и является воротами в Амазонский регион Эквадора. Климат - прохладный и влажный со средней температурой окружающей среды от 10 до 14 C в зависимости от сезона.
По прибытии в Папаякту вы сразу вдохнете чистый воздух - результат столкновения амазонских ветров со скалами, лесами и реками Андского региона. Курорт Termas de Papallacta гарантирует своим посетителям Здоровье, Восстановление и Отдых - три важных причины, чтобы посетить и насладиться окружающей средой, излучающей гармонию.
Термальные бассейны находятся на берегах реки Папаякты: 9 бассейнов с горячей термальной водой и 3 бассейна с холодной водой. Температура термальных источников колеблется между 30 С и 70 C, а в бассейнах - между 36 С и 40 C.
Источники богаты сульфатом, натрием, кальцием и хлористым магнием. Вода не имеет какого-либо специфического запаха, бесцветная и имеет слегка соленый вкус. Пребывание в этой воде улучшает перистальтику кишечника. Источники производят действия: антиаллергическое, противовоспалительное, мочегонное, успокаивающее и т. д.
Остановки: дом бабочек, термальные источники.
Размещение в отеле Termas de Papallacta, Suite
(завтрак)
Папаякта-Кито-Галапагосские Острова
Трансфер и экскурсия на Галапагосах - индивидуальные
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт - перелет на Галапагосские острова.
По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также сопроводит к автобусу. Поездка к каналу Итабака, который разделяет остров Балтра от острова Санта-Крус, займет 10 минут.
Переправа через канал на остров Санта-Крус на моторных лодках займет 5 минут. Отсюда на индивидуальном транспорте мы отправимся (примерно 45 минут езды) через весь остров к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите внимание на изменение окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому миру живой природы на высокогорье и юге.
По пути из аэропорта гид отправится с группой к высокогорью о. Санта-Крус. Во время путешествия через сельскохозяйственные зоны острова с окружающим диким ландшафтом и различными видами флоры и фауны мы сможем увидеть вьюрков, которые послужили основой для теории эволюции Дарвина среди прочих эндемиков.
Сегодня мы сможем понаблюдать за знаменитыми галапагосскими сухопутными черепахами в их естественной среде обитания, и вы узнаете, как частные фермы способствуют сохранению этих уникальных животных и их среды обитания. Здесь можно увидеть черепах разных возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые старые с частично треснувшими панцирями следы долгой жизни.
Хорошо известные лавовые туннели это другая цель нашего путешествия. Каналы, получившиеся при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы, простираются от высокогорья к берегам. Лавовые трубы разрушены эрозией в некоторых местах. Однако есть хорошо сохранившиеся лавовые туннели вплоть до 1км в длину. Вы сможете увидеть и понять, как они образовались, местами тяжело проходимые, а местами с обвалившимися глыбами. Гид поделится детализированной историей происхождения этих туннелей.
Включенный обед на Высокогорье.
Трансфер в отель.
За приветственным приемом в отеле последует размещение в номерах и отдых.
Далее у вас будет свободное время для изучения портового города Пуэрто-Айора со множеством сувенирных магазинов, ресторанов, красивой набережной.
Размещение в отеле Blu Galapagos, Superior room
(завтрак, обед)
Морская Экскурсия На Остров Бартоломе
Групповая экскурсия в группе до 16 человек.
Рано утром вы отправитесь из отеля на автобусе к каналу Итабака, где вас будет ждать прогулочная яхта, готовая к отплытию.
Вас ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми песчаными пляжами, внеземным окружающим ландшафтом, морем с кристально чистой водой и некоторыми эндемичными видами флоры и фауны.
В течение двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность позавтракать и провести утро в море. Также в ранние часы утра часто можно увидеть дельфинов и других обитателей моря очень близко к яхте.
Высадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 минут; вы пересечете почти лунный ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического острова. Оттуда вам откроются изумительные виды на острова Сантьяго, Сеймур-Норте, Балтра, Санта-Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный Pinnacle Rock остатки древнего рухнувшего вулкана. Это место является средой обитания некоторых птиц. Открывающийся с вершины пейзаж это эмблема Галапагосских островов, запечатленная многими фотографами.
Далее - смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки на лодке наши гости увидят галапагосских пингвинов (ростом всего 50 сантиметров), стоящих у подножия утеса или плавающих со скоростью пули в прозрачных водах океана. Время для пляжного отдыха или снорклинга: неглубокое море дает вам возможность для купания и снорклинга рядом с галапагосскими пингвинами, рифовыми акулами, морскими звездами, скатами, морскими черепахами и множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть несколько эндемичных видов островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны среди прочих.
Обед на борту после этого удивительного приключения. Сегодняшний день закончится возвращением в отель под вечер.
У вас будет свободный вечер для прогулки по городу Пуэрто-Айора.
Размещение в отеле Blu Galapagos
(завтрак, обед)
Морская Экскурсия На Остров Сеймур Или Пласа
(подтверждается после бронирования; оба острова одинаково интересны):
Групповая экскурсия в группе до 16 человек.
Остров Сеймур
Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность посетить остров Сеймур-Норте и пляжи Бачас.
Мы отправимся на автобусе к нашей яхте в канале Итабака, и далее нас ждет плавание в течение одного часа к острову Сеймур-Норте.
Высадка на каменистый берег недалеко от небольшого леса серых и серебристых деревьев пало санто, которые безлиственны большую часть года.
Остров Сеймур знаменит многочисленными колониями разных видов птиц. Особенно запоминаются самцы фрегатов со своим красным зобом, который им служит для привлечения самок в сезон спаривания, и знаменитые голубоногие олуши. Эти морские птицы имеют клинообразный хвост и длинные остроконечные крылья. При брачных танцах самцы поднимают одно крыло вверх и одну голубую лапу и начинают танцевать для того, чтобы произвести впечатление на самок. Экскурсия продолжится на пляже с небольшими утесами, где можно будет увидеть морских чаек, множество морских львов, морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки.
Свежеприготовленный обед подается на борту яхты.
Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к пляжам Бачас на северном побережье острова Санта-Крус. Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто посещаемой фламинго. Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг на райском необитаемом пляже с белым песком и бирюзовой водой! Морские львы, разные виды скатов, морские черепахи и тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение этого подводного приключения!
Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:00. Свободное время для прогулки по пирсу, покупки сувениров или наслаждения закатом.
Остров Пласа
Выезд из отеля на север, к каналу Итабака. Посадка на борт яхты и плавание к острову Пласа-Сур. Это один из самых маленьких островов архипелага, расположенный недалеко от восточной оконечности острова Санта-Крус. После полуторачасового плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром из сезувиума, эндемичными растениями, раскинутыми по всему острову, и дружелюбным лаем нескольких семей морских львов, обитающих здесь. Бирюзовая вода океана полностью гармонирует с белыми песчаными пляжами и вулканическими образованиями на берегу. Поход по острову очень легкий - тропа проходит мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где вилохвостые чайки рассекают воздух своими криками, а одинокие самцы морских львов, которые не могут противостоять своим соперникам в борьбе за гарем, удаляются побежденными, взбираясь наверх практически по вертикальной стене. В то же самое время тропические птицы фаэтоны, голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по воздуху. Мы рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту экстраординарную дикую природу с близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие волны, разбивающиеся об утесы, - это незабываемое зрелище.
Далее путешествие продолжится к мысу Каррион. Обед на борту. Это уникальное место для снорклинга и купания рядом со скатами, рифовыми и галапагосскими акулами и сотнями разноцветных тропических рыб.
Возвращение в отель. Свободный вечер.
Размещение в отеле Blu Galapagos
(завтрак, обед)
Морская Экскурсия На Остров Исабела
(на скоростном катере). Групповая экскурсия в группе до 16 человек.
Отплытие в 07.00 по направлению к Исабела, красивому острову с большим разнообразием животных.
Плавание займет 2 часа, приблизительно. После прибытия к главному доку Пуэрто-Вилламила (единственный небольшой населенный пункт на острове) мы отправимся к заболоченным землям, где увидим разные виды мангров, сеть маленьких лагун с вулканическими образованиями и экзотической фауной, такой как фламинго, королевские ходулончики среди прочих. Путешествие продолжится к информационному центру, где Вы узнаете больше о работе Национального Парка Галапагос, проделанной для сохранения уникальных видов флоры и фауны.
После вкусного обеда в местном ресторане мы отправимся к Тинторерас островок, находящийся на юг от Пуэрто-Вилламиль, в центре бухты с бирюзовой водой, где можно увидеть морских львов, морских черепах, морских игуан и скатов. Это знаменитое место отдыха рифовых акул, которых можно будет увидеть после короткой прогулки по застывшей лаве.
После экскурсии трансфер в отель на острове Исабела.
Размещение в отеле Iguana Crossing, Ocean View room
(завтрак, обед)
Сьерра-Негра Конча-Перла (о. Исабела)
Индивидуальна экскурсия.
Рано утром, после завтрака, мы одеваем удобную обувь для пеших прогулок, водонепроницаемый пончо, складываем камеры в полиэтиленовые мешки на случай дождя, берем с собой куртку, солнцезащитный крем, воду, головные уборы и отправляемся в путь к вулкану Сьерра-Негра.
Мы готовы двигаться дальше, в течение около 35 минут на автобусе или микроавтобусе, в зависимости от количества человек в группе, мы отправимся к контрольному пункту Национального парка Галапагос, расположенному в 22 км от Пуэрто-Вилламила, чтобы начать поход в течение 2-х часов (всего туда и обратно), в течение которого мы пройдем около 3-4 км. Прогулка осуществляется по тропе, на которой нет много подъемов, а, скорее, есть постоянный наклон, не очень выраженный, поэтому поход будет не очень сложным, среднего уровня сложности (имеется возможность отправиться верхом на лошади за дополнительную стоимость). Кратер вулкана Сьерра-Негра является вторым в мире по величине, размером 9км в диаметре и глубиной 100 метров. Возвращение в отель.
После небольшого отдыха примерим снаряжение для снорклинга, которое в дальнейшем нам пригодится для занятия этим видом активного отдыха, или просто отправимся на отдых в бухту Конча-Перла, где мы сможем увидеть красочных рыб, морских ежей, морских львов, морских черепах среди прочих животных подводного мира. Возвращение в отель.
Свободный вечер.
Размещение в отеле Iguana Crossing
(завтрак)
Лос-Тунелес (пол дня)
Групповая экскурсия в группе до 12 человек.
Завтрак в отеле и отправление на скоростном катере к Лос-Тунелес (45 минут в пути).
В этой прогулке вы насладитесь живой природой Галапагосских островов: гигантские манты, морские черепахи, морские львы и многое другое. Мы сделаем короткую остановку у Рока-Уньон, где мы сможем наблюдать с борта судна насканских и голубоногих олуш, морских игуан и, возможно, морских львов.
По прибытии на место мы увидим сформированное из лавы в форме арок под и над водой, своего рода лабиринт, мы осуществим короткую прогулку на лодке, а затем у вас будет возможность заняться снорклингом и увидеть много видов рыб, скатов, морских черепах и, возможно, галапагосских пингвинов в этом удивительном месте.
Только в данном месте на Галапагосских островах вы можете поплавать с пингвинами и морскими львами одновременно! (Проведение данного мероприятия и расписание могут меняться в зависимости от состояния моря).
Возвращение в отель. Свободное время.
Размещение в отеле Iguana Crossing
(завтрак)
Галапагосские Острова
Трансфер в аэропорт под межостровной перелет Исабела-Балтра на 9-местном самолете Сессна (длительность 40 минут). Лимит багажа 16кг на человека, включая ручную кладь. Доплата за перевес - $4 за каждый килограмм, оплачивается на стойке регистрации.
Прибытие на остров Балтра самостоятельный переход к стойке регистрации для обратного перелета в Кито или Гуаякиль и стыковка с Вашим международным перелетом.
(завтрак)
Примечание:
Иногда (в 10% случаев) из-за форс-мажорных обстоятельств, включая нехватку топлива, рейсы на межостровные перелеты отменяются. В этом случае мы организуем трансфер на/с Исабелы по земле и воде на катере. Длительность такого трансфера в общей сложности составит 3-4 часа в одну сторону, а стоимость за межостровной перелет в этом случае не возвращается; стоимость перелета уходит на организацию трансфера по воде и земле.
Завершение Услуг
14 дней / 13 ночей
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и экскурсии: индивидуальные - на материковой части Эквадора индивидуальные и групповые на Галапагосских островах, как указано синим в описании каждого дня
- Проживание в отелях по программе
- При всех трансферах и экскурсиях: услуги русскоговорящего гида/гида-водителя - на материковой части Эквадора услуги англоговорящего гида - на Галапагосских островах только трансферы и переходы на катере на/с острова Исабела с испаноговорящим сопровождающим (гид при трансферах и переходах не нужен)
- Указанное питание
- Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте
Что не входит в цену
- Международные перелеты
- Медицинская страховка/страховка путешествия
- Перелет Кито-Галапагосские острова-Кито или Гуаякиль Usd 515 на человека (стоимость до выписки может меняться)
- Вход в Национальный парк Галапагос Usd 200 на человека. Скидка для детей младше 12 лет 50% (стоимость может меняться)
- Оплата за миграционную карточку Ингала Usd 20 на человека (стоимость может меняться)
- Чаевые
- Личные расходы
- Услуги, не описанные в маршруте
О чём нужно знать до поездки
Амазония:
- Комфортная походная обувь;
- 3 или 4 легких брюк (не джинсы);
- Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами, 3 или 4 шт.;
- Ветровка или свитер;
- Х/б носки, пара в день;
- Шорты, 2 или 3 шт.;
- Футболки, 3 или 4 пары;
- Х/б нижнее белье;
- Шляпа или кепка;
- Пластиковая бутылка с водой;
- Солнцезащитный крем;
- Солнцезащитные очки;
- Фонарик с запасными батарейками;
- Бинокль;
- Водонепроницаемый маленький рюкзак;
- Защитное средство от насекомых;
- Фотокамера;
- Персональная аптечка;
- Пластиковые пакеты для мокрой одежды.
Галапагосские острова:
Мы рекомендуем привезти с собой: шорты, футболки, купальные костюмы, 2 пары походной обуви (для мокрой и сухой высадок на сушу), спортивные сандалии, персональная медицинская аптечка, хорошая фотокамера с достаточным количеством памяти, защитное средство от солнца, солнцезащитные очки, бинокль, шляпа с широкими полями, защитное средство от насекомых, пластиковые пакеты для защиты камеры от влаги.
Анды:
Помимо всего перечисленного выше, будет хорошей идеей взять пару свитеров или курток. В Андском регионе страны по вечерам бывает прохладно (до 5 градусов тепла).
Важно:
Правила Национального парка Галапагос
Группы (максимум по 16 человек) сопровождаются на экскурсиях гидами-натуралистами, сертифицированными Национальным парком. Эта мера направлена на сокращение пагубного влияния человека на хрупкие экосистемы.
- Ничего не трогать руками и не бросать мусор на островах.
- Не разрушать и не трогать местные растения, камни, животных.
- Не выходить за пределы троп, отмеченных Национальным парком.
- Не брать с собой еду во время экскурсии по острову.
- Не курить на островах.
- Не трогать и не кормить животных.
- Не использовать вспышку фотокамеры при близком фотографировании животных.
- Не покупать сувениры, сделанные из местных материалов (кроме дерева).
- Чистить подошву обуви после посещения определенного острова, чтобы не перенести ничего на другой остров.
Нарушение этих правил несет за собой последствия: гид имеет право закончить тур и передать нарушителя администрации Национального парка, может случиться потеря рейса и т. д.
Пожелания к путешественнику
Что привезти с собой:
- Паспорт сроком действия не менее 6 месяцев, обратный авиабилет и бронь отеля или ваучер.