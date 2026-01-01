2 день

Кито

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора.

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами 8 часов.

Высота 2800м.

Средняя температура - +20С днем, +10С ночью.

В течение обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, церкви, купола и крыши, которые являются историческими реликвиями, и узнаете о колониальном искусстве, архитектуре, культуре, легендах и традициях.

Кито, столица Эквадора, был основан в 16 веке на руинах города инков и расположен на высоте 2800 м. Несмотря на землетрясение 1917, город имеет наиболее хорошо сохранившийся и наименее измененный исторический центр в Латинской Америке. Архитектура и богатые интерьеры являются примерами Художественной школы Кито, которая представляет собой соединение испанского, итальянского, мавританского, фламандского искусств и искусства коренных народов. Художники этой школы работали над камнем и деревом, чтобы придать форму самым важным религиозным событиям. После полуторачасовой пешей экскурсии, исследуя Старый город, вы поймете почему Кито был первым городом мира, вошедшим в список культурного наследия Юнеско.



Кито получил свое название от племени китус, населявшего регион задолго до испанского завоевания. В 1533 году Себастьян де Беналькасар овладел городом, который был сначала столицей Империи инков, а в 1541 году он был возведен в звание испанского города. Его полное название - Сан-Франциско-де-Кито. Город был столицей государства Кито до конца испанского колониального господства.

Францисканский орден был первым из орденов, утвердившихся в Кито. Францисканцы немедленно начали строительство монастыря, который стал центром образования и искусства и имеет собственные школы живописи и скульптуры.



Вокруг главной площади Пласа-Гранде находятся главные здания страны: Кафедральный собор, Президентский дворец, Архиепископский дворец и здание Мэрии. Мы посетим самый лучший образец колониального искусства в городе - иезуитский храм, фасад которого покрыт сложной резьбой.

Также нас ждет посещение готического собора Basilica del Voto Nacional:

Это религиозное сооружение было спроектировано французским архитектором, вдохновленным собором Парижской Богоматери. Базилика Национального Обета считается самым представительным произведением неоготической архитектуры в стране и одним из самых выдающихся в Латинской Америке.

Базилика Национального Обеда была основана в 19 веке и считается незавершенной, имеет на фасаде горгулий, а также эндемичных животных страны и региона, таких как: кайманы, черепахи, олуши, обезьяны и другие.

Этот религиозный храм имеет длину 140 метров, ширину 35 метров и высоту центрального нефа 30 метров.

Две фронтальные башни имеют высоту 115 метров. Базилика является одним из самых высоких сооружений города!

Кито является столичным городом и имеет много контрастов, вы сможете оценить это, посетив старый город и новые районы.

Красивый вид на весь город вам откроется со смотровой площадки Панесильо со статуей Девы Марии с крыльями покровительницы города.

Отправляемся к Середине мира (линия экватора).

Существуют два места для посещения линии экватора, и мы посетим оба места:

1.) Город Митад-дель-Мундо.

Город Митад-дель-Мундо - это туристический комплекс, где туристы могут обнаружить монумент, сделанный в память о геодезической экспедиции 1736 года, установившей прохождение линии экватора в этом месте. Туристический комплекс Середина Мира принадлежит префектуре провинции Пичинча, Эквадор. Он расположен в приходе Сан-Антонио столичного округа Кито, к северу от центра города Кито.

Между 1979 и 1982 годами был установлен памятник высотой 30 метров, отмечающий место, где, как считалось, проходила линия экватора. От центра монумента отходит линия, обозначающая экватор, за многие годы бесчисленные туристы пересекли ее. Но на самом деле вся конструкция расположена в 240 м к югу от настоящей линии, которая была вычислена в Хх веке верно благодаря появлению системы позиционирования Gps.

2.) Музей Интиньян.

В этом музее мы сможем реализовать серию экспериментов, которые объясняют влияние линии экватора на естественные силы природы (закручивание воды, балансирование куриного яйца, прогулка по линии экватора). Также здесь вы получите информацию о культуре древних народов, узнаете о ритуале тсантса, и вы сможете увидеть серию тотемов различных культур Южной Америки. Здесь стоят традиционные жилища разных культур, существующих в стране, например, домик с предметами, принадлежавшими одной индейской семье, которая жила в этом месте много поколений назад.

Возвращение в отель. Свободный вечер.

Остановки: Базилика Национального Обета, Главная Площадь, Золотая Церковь, площадь Сан-Франциско, холм с Девой Марией, музей Интиньян, Середина Мира.

Размещение в отеле Plaza Grande

(завтрак)

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