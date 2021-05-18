Полезная информация о Латакунге
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Местное время в Латакунге
14:2600
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Латакунга
|По-английски
|Latacunga
|Столица региона
|Латакунга является столицей региона
|Население города
|51 717 чел.
|Аэропорт
|Котапакси LTX
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|2 769 м. от уровня моря
Где находится Латакунга на карте
Латакунга