Полезная информация о Лохе
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Местное время в Лохе
15:2555
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Лоха
|По-английски
|Loja
|Столица региона
|Лоха является столицей региона
|Население города
|117 796 чел.
|Аэропорт
|Лоха LOH
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|2 060 м. от уровня моря
Где находится Лоха на карте
Лоха