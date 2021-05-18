Полезная информация о Манте
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Местное время в Манте
15:2601
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Манта
|По-английски
|Manta
|Население города
|183 166 чел.
|Аэропорт
|Элой Альфаро MEC
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
Где находится Манта на карте
Манта