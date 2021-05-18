Полезная информация о Манте

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Местное время в Манте
15:2601
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаМанта
По-английскиManta
Население города183 166 чел.
АэропортЭлой Альфаро MEC
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Манта на карте

Манта фото города
Манта

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