Полезная информация о Портовьехо
Что нужно знать о Портовьехо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Портовьехо
15:2607
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Портовьехо
|По-английски
|Portoviejo
|Столица региона
|Портовьехо является столицей региона
|Население города
|170 326 чел.
|Аэропорт
|Reales Tamarindos PVO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|44 м. от уровня моря