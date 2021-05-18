Всё о Портовьехо

Полезная информация о Портовьехо

Что нужно знать о Портовьехо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Портовьехо
15:2607
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаПортовьехо
По-английскиPortoviejo
Столица регионаПортовьехо является столицей региона
Население города170 326 чел.
АэропортReales Tamarindos PVO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Портовьехо на карте