Полезная информация о Салинасе
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Местное время в Салинасе
12:4428
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Салинас
|По-английски
|Salinas
|Население города
|43 862 чел.
|Аэропорт
|Салинас SNC
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Салинас на карте
Салинас