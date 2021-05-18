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Полезная информация о Салинасе

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Местное время в Салинасе
12:4428
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаСалинас
По-английскиSalinas
Население города43 862 чел.
АэропортСалинас SNC
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота12 м. от уровня моря

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