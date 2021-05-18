Полезная информация о Бате
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Местное время в Бате
20:2606
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇶 Экваториальная Гвинея
|Название города
|Бата
|По-английски
|Bata
|Столица региона
|Бата является столицей региона
|Население города
|173 046 чел.
|Аэропорт
|Бата BSG
|Часовой пояс
|Africa/Malabo
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Бата на карте
Бата