Полезная информация о Бате

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Местное время в Бате
20:2606
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇶 Экваториальная Гвинея
Название городаБата
По-английскиBata
Столица регионаБата является столицей региона
Население города173 046 чел.
АэропортБата BSG
Часовой поясAfrica/Malabo
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Бата на карте

Бата фото города
Бата

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