Всё об Экваториальной Гвинее

Полезная информация об Экваториальной Гвинее

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Флаг Экваториальной Гвинеи
Флаг Экваториальной Гвинеи
НазваниеЭкваториальная Гвинея
Эмодзи флаг🇬🇶
Полное названиеРеспублика Экваториальная Гвинея
По-английскиEquatorial Guinea
СтолицаМалабо
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь28 051 км²
Население1 222 442 чел.
Телефонный код+240
Код ISOGQ
Основной домен.GQ
Соседние страны🇬🇦 Габон🇨🇲 Камерун

Где находится Экваториальная Гвинея на карте

Экваториальная Гвинея фото страны
Экваториальная Гвинея

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