Полезная информация об Экваториальной Гвинее
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Флаг Экваториальной Гвинеи
|Название
|Экваториальная Гвинея
|Эмодзи флаг
|🇬🇶
|Полное название
|Республика Экваториальная Гвинея
|По-английски
|Equatorial Guinea
|Столица
|Малабо
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|28 051 км²
|Население
|1 222 442 чел.
|Телефонный код
|+240
|Код ISO
|GQ
|Основной домен
|.GQ
|Соседние страны
|🇬🇦 Габон🇨🇲 Камерун
Где находится Экваториальная Гвинея на карте
Экваториальная Гвинея